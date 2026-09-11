Esto encontraron en la maleta que estaba junto al bebé abandonado en el sur de Bogotá

Un bebé de aproximadamente un año fue encontrado abandonado durante la madrugada del jueves 10 de septiembre frente a una vivienda del barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El menor estaba en el suelo, a la intemperie, frente a una vivienda familiar. Un residente del sector se percató de la situación después de escuchar que golpeaban la puerta de su casa. Al salir para verificar qué estaba ocurriendo, se encontró con el bebé.

Junto al pequeño había una maleta con varios elementos para su cuidado. En su interior había pañales, pañitos húmedos, ropa de cambio y juguetes, objetos que quedaron en el lugar cuando el menor fue dejado frente a la residencia.



El hallazgo ocurrió durante la madrugada y rápidamente se activó la atención de las autoridades para proteger al niño y establecer las circunstancias en las que llegó hasta ese punto.



Las cámaras de seguridad de la zona aportaron otro elemento importante. En las grabaciones quedó registrado el momento en que una mujer caminaba con el menor en brazos y posteriormente lo dejó frente a la residencia.

Después de dejar al niño, la mujer se retiró del lugar. Los videos son analizados por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía para intentar establecer su identidad y determinar las circunstancias del caso.

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El procedimiento también permitió activar la ruta de atención correspondiente para el menor.

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¿Qué pasó con el bebé encontrado en Kennedy?

La Policía de Infancia y Adolescencia intervino tras conocer el hallazgo y puso en marcha la ruta de atención integral. El bebé fue valorado por médicos, quienes confirmaron que se encontraba estable y en buen estado de salud.

Posteriormente, el menor quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada del restablecimiento de sus derechos.

Por ahora, las autoridades continúan con la revisión de las cámaras de seguridad y demás elementos disponibles para establecer quién dejó al bebé frente a la vivienda del barrio Catalina.

El caso ocurrió en la madrugada del 10 de septiembre y generó atención entre los habitantes de Kennedy, mientras las autoridades avanzan en la identificación de la mujer que aparece en los videos caminando con el menor antes de dejarlo frente a la casa.

