Querido cantante urbano colombiano confirma el fallecimiento de su bebé: "Vuelve a mí. hijo"

El cantante urbano colombiano Dekko confirmó el fallecimiento de su bebé recién nacido con una dolorosa publicación en Instagram, en la que compartió unas palabras para despedir a su pequeño y revelar algunos detalles de los pocos días que estuvo con vida.

La noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes encontraron en la publicación del artista una fotografía de su bebé acompañada por un mensaje cargado de dolor y amor.

De acuerdo con lo expresado por Dekko, su hijo permaneció con vida durante cuatro días, cinco horas y seis minutos. El cantante decidió recordar ese momento a través de la imagen que compartió en sus redes sociales, especialmente el instante de su nacimiento.



“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, escribió el artista.



La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron ante la noticia y comenzaron a enviar mensajes de solidaridad a Dekko y a su familia.

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Dekko despidió a su bebé con un mensaje conmovedor

El cantante decidió utilizar sus redes sociales para comunicar la pérdida de su segundo bebé y compartir con sus seguidores una fotografía del pequeño.

En su mensaje, Dekko recordó a su hijo como un niño “lleno de vida” y habló del profundo dolor que representa para él lo ocurrido.

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La publicación también deja ver que el artista atraviesa un momento especialmente difícil, pues explicó que no pudo cargar a su bebé ni siquiera durante un segundo.

A pesar del corto tiempo que permaneció con vida, Dekko quiso dedicarle unas palabras y conservar públicamente el recuerdo de su nacimiento.

Hasta el momento, el cantante no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su hijo. Los pocos datos conocidos fueron compartidos por él mismo a través de la publicación con la que decidió despedirlo.

Su cuenta de Instagram también llamó la atención de sus seguidores. Según la información suministrada, el feed del artista quedó sin otras publicaciones y la única que aparece actualmente es precisamente aquella con la que anunció la partida de su bebé.

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Natalia Angulo también se pronunció por la pérdida

Natalia Angulo, pareja de Dekko y mamá del bebé, también compartió una dolorosa publicación relacionada con la partida de su hijo.

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La pérdida ha generado numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, donde seguidores y varios famosos han reaccionado ante lo ocurrido y han enviado mensajes de acompañamiento a la pareja.

Tanto Dekko como Natalia Angulo atraviesan ahora este difícil momento después de la pérdida de su bebé, cuyo nacimiento había marcado la llegada de un nuevo integrante a su familia.

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El mensaje publicado por el cantante se convirtió en la principal fuente de información sobre lo ocurrido, pues hasta ahora no se conocen públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de la partida del pequeño.

En sus palabras, Dekko dejó claro el vínculo que sentía con su hijo y la importancia que tendrá para él conservar el recuerdo de esos primeros momentos.

El artista comenzó su mensaje llamándolo “mi niño precioso” y posteriormente describió con precisión el tiempo que permaneció con vida: cuatro días, cinco horas y seis minutos.

También explicó que quería recordarlo “lleno de vida en el instante en que naciste”, una frase con la que acompañó la fotografía que decidió publicar para despedirlo.

La publicación conmovió a sus seguidores, que rápidamente reaccionaron ante la noticia. Los mensajes de apoyo se multiplicaron mientras el artista y su pareja afrontan la pérdida de su segundo bebé.

Por ahora, Dekko no ha revelado más información sobre lo sucedido. La publicación que compartió permanece como el mensaje con el que decidió comunicar públicamente el fallecimiento de su hijo y conservar un recuerdo de los pocos días que pudo compartir con él.