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Emotiva forma en la que Ana del Castillo confirmó el género de su bebé; reveló su nombre

La cantante de vallenato, Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre de su primer bebé, después de confirmar su embarazo.

La cantante vallenata Ana del Castillo con cabello rubio corto, gafas de sol y vestido estampado, posando de perfil
La cantante de música vallenata Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores al anunciar de forma emotiva el género y el nombre de su bebé
Foto: imagen tomada de @anadelcastilloj
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

La cantante de música vallenata Ana del Castillo compartió nuevos detalles sobre su proceso de maternidad a través de sus redes sociales, pocos días después de anunciar oficialmente su embarazo.

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En esta ocasión, la artista dio a conocer de manera informal el nombre y el sexo del bebé que está esperando, una noticia que sorprendió a sus seguidores.

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A diferencia del anuncio inicial de su embarazo, la revelación del nombre de su hijo no se realizó mediante una publicación planificada ni un comunicado formal. El dato se conoció de forma espontánea a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Inicialmente, en las imágenes difundidas se pudo observar a la intérprete compartiendo algunos momentos con personas de su entorno en un establecimiento. Una de las publicaciones, compartida originalmente por una allegada, mostraba una fotografía de ambas posando juntas con el texto: “Soy tía de Noa. Te adoro, Ana del Castillo”. La artista replicó la historia y agregó la frase: “Te adoro más”.

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Asimismo, otra publicación mostró a Del Castillo sentada en una mesa mientras sostenía una taza de cobre en actitud de brindis. En la fotografía se apreciaba su vientre de gestación, mientras lucía un conjunto compuesto por un top blanco y una falda beige.

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La imagen estuvo acompañada por la frase: “¡Salud por Noa!”. Además, el uso de corazones azules en las publicaciones de sus allegados reforzó la información de que el bebé que espera es un niño.

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¿Cómo anunció Ana del Castillo que estaba embarazada?

El pasado 1 de septiembre, Ana del Castillo oficializó su embarazo con una galería de fotografías tomadas en Valledupar, acompañada por el mensaje: “Y sí, estoy preñá”.

En la publicación, la artista hizo referencia a un mito popular de la ciudad, según el cual sentarse junto a la estatua del cantante Diomedes Díaz puede provocar embarazos. En tono de broma, advirtió a quienes visiten el monumento que lo hagan bajo su propia responsabilidad.

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Antes de esta confirmación, ya existían especulaciones sobre el estado de la cantante debido a su aspecto físico durante un concierto reciente y a la sorpresiva salida de su mánager, Roland Valbuena Jr.

Ana del Castillo confirma que está embarazada de su primer hijo
Ana del Castillo anunció en sus redes sociales que espera a su primer hijo y aún no ha revelado quién es el padre del bebé.
/Foto: Instagram Ana del Castillo

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Adicionalmente, la artista había publicado un mensaje en el que expresó temor por su seguridad y pidió respeto para poder vivir este momento en paz. La situación generó muestras de apoyo de varias figuras públicas, entre ellas la influenciadora Andrea Valdiri, quien incluso viajó hasta donde se encontraba la cantante.

¿Quién es el papá del hijo de Ana del Castillo?

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A pesar de las recientes revelaciones sobre el nombre del bebé, la cantante vallenata ha preferido mantener bajo reserva algunos aspectos de su embarazo, entre ellos la identidad del padre de su hijo.

Hasta el momento, no ha informado públicamente cuánto tiempo de gestación tiene ni ha confirmado quién es el padre de Noa. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular especulaciones que señalan a su exmánager, Roland Valbuena Jr., como posible padre del bebé, debido a su salida del equipo de trabajo de la cantante.

Pese a estas versiones, ni Ana del Castillo ni Roland Valbuena Jr. se han pronunciado para confirmar o desmentir dicha información. Por lo cual, los seguidores de la cantante permanecen expectantes ante una eventual confirmación sobre la identidad del padre de Noa.

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