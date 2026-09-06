Ana María Estupiñán reveló el difícil momento que vivió con su bebé: “Fue desgarrador”

Ana María Estupiñán compartió junto a su esposo, Mattías Bylin, un momento íntimo y doloroso. A través de un video publicado en su canal de YouTube, la pareja detalló las complicaciones médicas que enfrentaron durante el nacimiento de Emanuel.

Los esposos revelaron las dificultades que surgieron tanto durante el parto como en el posparto. Estos imprevistos médicos hicieron que el recién nacido tuviera que permanecer hospitalizado durante tres días. Según relató la actriz en el video, las primeras fases del trabajo de parto ocurrieron en su hogar, ubicado en las afueras de Bogotá. Allí comenzó a sentir las primeras contracciones, que inicialmente fueron de baja intensidad.

Después de varios días con estas molestias leves, el incremento paulatino de los dolores de parto la alertó. Ante esta situación, tuvo que trasladarse rápidamente a un centro médico para recibir atención.

"Nos tocó dejarlo en la clínica tres noches, fue realmente desgarrador, creo que no ha habido una cosa tan horrible en toda mi vida. Nosotros nos devolvíamos de la clínica llorando y nos íbamos para la clínica llorando, eso fue muy triste”, relataron.

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La actriz también confesó haberse sentido culpable por el rumbo que tomó su parto, que terminó en una cesárea. Además, comentó que el esfuerzo y el dolor que experimentó durante el procedimiento fueron tan intensos que terminó desmayándose.

¿Qué le pasó al bebé de Ana María Estupiñán?

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El momento más tenso y doloroso para la familia ocurrió poco después de que la actriz recibiera el alta médica. Aunque pudo regresar a su hogar después de cumplir dos días de recuperación, el pediatra ordenó que el pequeño Emanuel permaneciera hospitalizado.

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La decisión se tomó debido a algunas anomalías detectadas en los exámenes de laboratorio. El equipo médico identificó un nivel elevado de glóbulos rojos en el organismo del recién nacido, una condición conocida como policitemia neonatal.

Este diagnóstico hizo que Emanuel permaneciera tres noches adicionales bajo supervisión médica constante. Para sus padres, fueron días difíciles, marcados por el miedo y la incertidumbre frente al estado de salud del bebé.

¿Cómo afectó esta situación a Ana María Estupiñán?

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Ana María Estupiñán comentó que la separación de su bebé y el sentimiento de culpabilidad que experimentó por la cesárea afectaron su estado emocional. A esto se sumaron otros factores que hicieron que atravesara episodios de ansiedad durante su estadía en la clínica.

Además, explicó que tener que dejar a su hijo hospitalizado le rompió el corazón. La recordada protagonista de producciones como La Niña recordó aquel momento conmovida. “Fue realmente desgarrador”, expresó al hablar sobre la experiencia que vivió junto a su esposo y su hijo.

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Con la salud de Emanuel estable y después de mantener su vida familiar en privado, la pareja decidió presentar públicamente el rostro del pequeño. Este gesto también fue una muestra de agradecimiento hacia sus seguidores por el apoyo que les han brindado. Una vez que se conoció el rostro de Emanuel, los internautas llenaron de elogios las publicaciones de la artista y destacaron la familia que ha formado junto a su esposo y su bebé.

Entre los comentarios de los usuarios se podían leer mensajes como: “Que Dios bendiga a tu familia con mucho amor y salud. El bebé es hermoso”, “lindo bebé”, “qué divina esta familia”, “hermoso Emanuel, Dios lo bendiga siempre”, “felicitaciones”, “Dios los bendiga infinitamente”, “muy bello”, “divino”, “qué hermosura de bebé” y “es el clon de Mattías”, entre otros.