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Pistas confirmarían que Karol G y Bruno Mars están juntos en secreto, ¿almas gemelas?

Tras el lanzamiento de su colaboración musical, crecen los rumores de un noviazgo secreto entre la colombiana y el artista estadounidense, analizado bajo la lupa de la numerología.

¿Tienen un romance Karol G y Bruno Mars? Esto dice la astrología sobre los cantantes
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Foto: Redes de Karol G
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

El mundo de la música quedó impactado tras el reciente lanzamiento de la colaboración musical entre Karol G y el estadounidense Bruno Mars. Sin embargo, la gran duda de miles de fanáticos es si esta unión se quedó únicamente en el plano profesional o si ya dio el salto al terreno sentimental.

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Para resolver este misterio, la astróloga Marluz Astros realizó un detallado análisis de las cartas y la numerología de ambos artistas en la emisora La Kalle 96.9, confirmando lo que muchos sospechaban: sí existe una relación amorosa oculta entre ellos.

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Para entender esta unión, hay que mirar las fechas de nacimiento de ambos. Karol G nació el 14 de febrero de 1991 (teniendo actualmente 35 años), bajo el signo de Acuario.

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Según la astróloga, los Acuario son almas libres, inteligentes, amigueras y sumamente generosas con las personas que las rodean. Por su parte, Bruno Mars nació el 8 de octubre de 1985.

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Al analizar la energía de ambos, la experta detectó que entre los dos se ha producido un "match" inmediato y una sintonía increíble, al punto de comportarse y sentirse como si fueran verdaderas almas gemelas gracias a su alta compatibilidad y empatía mutua.

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De hecho, Marluz señaló que ya existen pistas claras en el mundo real que delatan este romance, como encuentros discretos en cafeterías, reuniones privadas y momentos compartidos fuera de los sets de grabación.

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¿Por qué Karol G prefiere mantener oculta su relación con Bruno Mars?

Si te preguntas por qué no han gritado su amor a los cuatro vientos, la explicación detrás de tanto misterio tiene que ver directamente con el pasado de la cantante colombiana.

Karol G viene de enfrentar una relación anterior que fue sumamente tormentosa y tóxica, la cual le dejó profundas afectaciones, miedos y una fuerte prevención a la hora de volver a enamorarse por temor a ser lastimada o abandonada.
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A nivel energético, en la lectura de la "Bichota" apareció la denominada "carta de la dualidad".

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Esto se traduce en que la cantante se ha encontrado en una especie de espejismo, lidiando con los rezagos o el cierre difícil de una situación compleja del pasado mientras paralelamente experimenta una química innegable con Bruno Mars.

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La astróloga aclaró de forma muy enfática que esto no significa que Karol G esté teniendo intimidad con dos personas a la vez, sino que emocionalmente se ha sentido "en medio de dos aguas" debido a este proceso de transición.

Adicionalmente, Karol G es sumamente consciente de que su imagen pública es un pilar fundamental en su carrera.

Como su noviazgo anterior estuvo extremadamente expuesto al ojo público y a los medios de comunicación, en esta ocasión ha tomado la firme decisión de ser muchísimo más discreta y precavida.

Según las predicciones de Marluz Astros, la colombiana se encuentra recapacitando y ha optado por no hacer pública la relación ni dar un paso definitivo hasta que no termine de cerrar por completo sus ciclos pasados y se sienta enteramente segura de este nuevo camino junto al cantante estadounidense.

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Mira la entrevista completa:

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