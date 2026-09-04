Pistas confirmarían que Karol G y Bruno Mars están juntos en secreto, ¿almas gemelas?

El mundo de la música quedó impactado tras el reciente lanzamiento de la colaboración musical entre Karol G y el estadounidense Bruno Mars. Sin embargo, la gran duda de miles de fanáticos es si esta unión se quedó únicamente en el plano profesional o si ya dio el salto al terreno sentimental.

Para resolver este misterio, la astróloga Marluz Astros realizó un detallado análisis de las cartas y la numerología de ambos artistas en la emisora La Kalle 96.9, confirmando lo que muchos sospechaban: sí existe una relación amorosa oculta entre ellos.

Para entender esta unión, hay que mirar las fechas de nacimiento de ambos. Karol G nació el 14 de febrero de 1991 (teniendo actualmente 35 años), bajo el signo de Acuario.



Puedes leer: La inusual propuesta que recibió Karol G durante un concierto: “Quizás en un futuro”

Según la astróloga, los Acuario son almas libres, inteligentes, amigueras y sumamente generosas con las personas que las rodean. Por su parte, Bruno Mars nació el 8 de octubre de 1985.

Publicidad

Al analizar la energía de ambos, la experta detectó que entre los dos se ha producido un "match" inmediato y una sintonía increíble, al punto de comportarse y sentirse como si fueran verdaderas almas gemelas gracias a su alta compatibilidad y empatía mutua.

Publicidad

De hecho, Marluz señaló que ya existen pistas claras en el mundo real que delatan este romance, como encuentros discretos en cafeterías, reuniones privadas y momentos compartidos fuera de los sets de grabación.

¿Por qué Karol G prefiere mantener oculta su relación con Bruno Mars?

Si te preguntas por qué no han gritado su amor a los cuatro vientos, la explicación detrás de tanto misterio tiene que ver directamente con el pasado de la cantante colombiana.

Karol G viene de enfrentar una relación anterior que fue sumamente tormentosa y tóxica, la cual le dejó profundas afectaciones, miedos y una fuerte prevención a la hora de volver a enamorarse por temor a ser lastimada o abandonada.

Puedes leer: El secreto detrás del primer encuentro entre Daiky Gamboa y Karol G: "Estaba destinado"

A nivel energético, en la lectura de la "Bichota" apareció la denominada "carta de la dualidad".

Publicidad

Esto se traduce en que la cantante se ha encontrado en una especie de espejismo, lidiando con los rezagos o el cierre difícil de una situación compleja del pasado mientras paralelamente experimenta una química innegable con Bruno Mars.

Publicidad

La astróloga aclaró de forma muy enfática que esto no significa que Karol G esté teniendo intimidad con dos personas a la vez, sino que emocionalmente se ha sentido "en medio de dos aguas" debido a este proceso de transición.

Adicionalmente, Karol G es sumamente consciente de que su imagen pública es un pilar fundamental en su carrera.

Como su noviazgo anterior estuvo extremadamente expuesto al ojo público y a los medios de comunicación, en esta ocasión ha tomado la firme decisión de ser muchísimo más discreta y precavida.

Según las predicciones de Marluz Astros, la colombiana se encuentra recapacitando y ha optado por no hacer pública la relación ni dar un paso definitivo hasta que no termine de cerrar por completo sus ciclos pasados y se sienta enteramente segura de este nuevo camino junto al cantante estadounidense.

Publicidad

Mira la entrevista completa: