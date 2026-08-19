¿Ver a Karol G GRATIS? Así será su concierto el 23 de agosto por una gran causa

El próximo 23 de agosto de 2026, la superestrella mundial Karol G formará parte del concierto benéfico "Colombia: Voces por la Vida".

Este megaevento busca recaudar fondos y ayuda humanitaria para las miles de familias afectadas por el reciente terremoto que sacudió al país.

Si eres fan de la "Bichota" y quieres saber cómo disfrutar de su presentación de forma gratuita, estás en el lugar correcto.



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¿El concierto de Karol G es gratis?

La respuesta corta es sí, pero con un formato especial. La participación de Karol G en el concierto del 23 de agosto se realizará vía streaming.

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Esto significa que podrás ver su show de manera virtual y completamente gratis desde cualquier parte del mundo a través de las plataformas oficiales de transmisión.

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El evento principal en formato presencial se llevará a cabo en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.

Mientras que los asistentes al recinto físico aportarán mediante sus entradas y donaciones directas, el público global podrá conectarse al livestream de Karol G sin pagar una suscripción, con el objetivo de motivar las donaciones digitales voluntarias.

El rol de la Fundación "Con el Cora"

La cantante paisa no solo ofrecerá su talento en esta transmisión remota.

Su fundación, Con el Cora, tendrá un papel protagonista durante toda la jornada. Esta organización se encargará de gestionar y distribuir las ayudas a los damnificados de manera directa.

Cada visualización y cada aporte económico digital sumará para llevar comida, techos y asistencia médica a las zonas más golpeadas por la tragedia.

Karol G participará en Colombia Voces por la Vida, concierto benéfico realizado para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

Artistas confirmados en vivo

Además de la esperada aparición virtual de la intérprete de "Provenza", el escenario físico en Bogotá vibrará con un elenco de estrellas de primer nivel.

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Entre los artistas en vivo confirmados para el festival solidario se encuentran:



Maluma

Sebastián Yatra

Andrés Cepeda

Grupo Niche

Miguel Bosé

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Esta combinación de talento presencial y estrellas virtuales promete convertir el evento en un hito histórico para la música latina.

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¿Cómo ver la transmisión en vivo?

Para seguir el concierto de Karol G online gratis, debes estar atento a los canales digitales oficiales del evento "Colombia:

Voces por la Vida" y a las redes de Claro Colombia.

La señal se abrirá desde tempranas horas del 23 de agosto de 2026.

Se habilitarán códigos QR en pantalla para que los espectadores realicen sus aportes de forma rápida y segura. Prepara tus dispositivos para disfrutar de la música y, sobre todo, para apoyar a una nación que hoy necesita la solidaridad de todos.