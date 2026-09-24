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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El Agropecuario rompe el silencio y presenta pruebas contra Aida Victoria Merlano

El Agropecuario rompe el silencio y presenta pruebas contra Aida Victoria Merlano

La polémica entre ambos volvió a tomar fuerza luego de una reciente aparición pública, donde el empresario se refirió a varios de los señalamientos que circulan alrededor de su relación.

El Agropecuario y Aida Victoria Merlano en imagen de referencia sobre la polémica y revelación de pruebas
El Agropecuario presentó audios y comprobantes contra Aida Victoria Merlano tras una reciente aparición pública donde abordó su controvertida relación
Foto collage creado por La Kalle; @aidavictoriam; @elreydelosagropecuarios_
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y ex de Aida Victoria Merlano, protagonizó uno de los momentos más comentados de su reciente aparición pública al llamar en vivo a Isa, mamá de una de sus hijas, para hablar sobre su manera de ejercer la paternidad.

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Durante su participación en Tamo en vivo, programa de Dímelo King, el empresario respondió a los señalamientos de su expareja Aida Victoria Merlano, quien lo acusó públicamente en redes sociales de presunto abandono económico y extorsión tras el fin de su relación.

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En medio de la conversación, 'El Agropecuario' presentó documentos bancarios, grabaciones telefónicas y otros elementos relacionados con las acusaciones.

Puedes leer: Prometido de Aida Victoria Merlano arremete contra Yina Calderón: "Payasa oportunista"

La llamada ocurrió mientras Juan David hablaba sobre las acusaciones que circulan en redes sociales. En ese momento, decidió comunicarse con la mamá de una de sus hijas, y le pidió que contara ante quienes estaban presentes cómo había sido su comportamiento como padre.

Cuando la mujer contestó, le explicó que se encontraba en una entrevista y que sus amigos querían conocer su versión sobre la forma en que ejerce la paternidad. “Isa, una cosita, es que estoy por aquí en vivo en una entrevista donde unos amigos, entonces quieren que tú más o menos les expliques cómo soy yo como papá”, dijo.

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¿Qué dijo la mamá de la hija de El Agropecuario?

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La respuesta de Isa estuvo relacionada con la manera en que el influencer se comportó como padre de su hija durante los últimos 15 años. La mujer recordó algunos aspectos de su participación desde que la niña nació y aseguró que estuvo presente en diferentes momentos.

“Con mi hija ha sido un excelente papá. Desde que nació les cambiaba los pañales, le hacía la colada... Hasta ahora ha sido un papá después de 15 años muy presente, responsable económicamente”, respondió Isa durante la llamada.

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La declaración se produjo en medio de la conversación que Juan David sostenía sobre los señalamientos de Aida Victoria. Por eso, el momento llamó la atención de quienes seguían la transmisión y posteriormente generó diferentes comentarios en redes sociales.

Algunos internautas cuestionaron la manera en que se realizó la llamada, especialmente porque el empresario le informó a Isa durante la conversación que se encontraba en una entrevista en vivo. Otros usuarios pidieron que Aida Victoria también tuviera un espacio para responder a lo expuesto.

¿Qué otras pruebas presentó El Agropecuario?

Antes de realizar la llamada, él se refirió a la acusación relacionada con una suma de 40 millones de pesos. Para responder a ese señalamiento, presentó un audio que, según explicó, corresponde a una propuesta realizada por el abogado de Aida Victoria Merlano.

De acuerdo con su versión, en la grabación se hablaba del 20 % de un contrato publicitario de 200 millones de pesos como muestra de buena fe para autorizar el viaje de su hijo fuera del país. El empresario insistió en que nunca exigió los 40 millones: “Eso fue una malinterpretación de ellos (...) uno extorsiona cuando uno exige a cambio de algo, pero ellos me están ofreciendo”.

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También mostró ante los panelistas lo que, según explicó, sería el comprobante correspondiente al pago de la cuota alimentaria de agosto de 2026, con destino a la cuenta de la barranquillera. El documento no fue compartido con los espectadores.

El Agropecuario aseguró que cumple con la cuota pactada y que no deja pasar ningún mes sin realizar el pago. Durante la conversación, los presentes también mencionaron que el valor de la cuota no sería tan alto, aunque no confirmaron una cifra específica.

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Además, el entrevistado afirmó que la empresaria tendría una deuda cercana a los 250 millones de pesos colombianos después de la liquidación de los bienes compartidos durante su relación.

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