Yina Calderón sorprende al anunciar que será mamá; desata opiniones de seguidores

Yina Calderón volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una de las decisiones más importantes de su vida. Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido anunció que está lista para convertirse en mamá.

Durante la transmisión en TikTok, Yina habló sobre sus proyectos personales y profesionales, confesando que tiene la intención de comenzar los trámites legales para adoptar a un menor.

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“Ya estoy pensando en iniciar mi proceso de adopción para ser mamá”, fueron las palabras que compartió la creadora de contenido, las cuales generaron numerosas reacciones entre sus seguidores.



La noticia sorprendió a sus seguidores. Anteriormente, cuando era preguntada sobre la posibilidad de tener hijos, la influenciadora había manifestado que sí le atraía la idea de adoptar; sin embargo, siempre lo había proyectado como un plan para un futuro lejano. Por ello, este cambio de decisión llamó la atención de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón a esta noticia?

Una vez la empresaria de fajas compartió la noticia, surgieron numerosas reacciones en redes sociales. Por un lado, algunos seguidores elogiaron la iniciativa y destacaron la posibilidad de brindar un hogar a un menor, además de expresarle su respaldo.

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Sin embargo, otros usuarios cuestionaron su decisión debido a su personalidad y a la manera en que, según ellos, podría ejercer la crianza. Algunos incluso le pidieron abiertamente que desistiera del proceso, argumentando que no la consideran un ejemplo para asumir el rol de madre.

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Entre los mensajes publicados se pueden leer comentarios como “no le haga ese mal al niño”, “no, pobrecito muchacho” y “ay no, pobrecito niño”. Otros usuarios, en cambio, salieron en defensa de la creadora de contenido con mensajes como “te insultan por envidia”.

¿Qué más se conoció de Yina Calderón?

Por otro lado, Yina Calderón utilizó nuevamente sus redes sociales para desmentir los rumores que la vinculaban con la excongresista Aída Merlano Rebolledo para organizar un escándalo mediático.

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La controversia se originó a partir de una publicación en la red social X, en la que se afirmaba que la empresaria habría sido contactada para participar en un supuesto montaje relacionado con la salida del país de Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista.

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Según esa versión, el rumor habría cobrado fuerza debido a que Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, exnovio de Aida Victoria y cercano a Yina Calderón, supuestamente habría confesado, bajo los efectos del alcohol, que mantenía una relación sentimental con la madre de su expareja.

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Ante esta situación, la empresaria de fajas decidió pronunciarse y aseguró que no conoce personalmente a la madre de Aida Victoria. Además, calificó la historia como un “show y montaje”.

Además precisó que el único contacto que ha tenido con ella ocurrió hace aproximadamente dos o tres años, durante una breve llamada telefónica que le pasó una amiga que tenía en ese momento.

