El Agropecuario reaparece y vuelve a referirse a su disputa con Aida Victoria por su hijo

El creador de contenido Juan David Tejada, conocido en las plataformas digitales como ‘El Agropecuario’, volvió a estar en el centro de la atención luego de que su equipo de trabajo difundiera un comunicado oficial. El pronunciamiento surgió en medio de las recientes diferencias que mantiene con su expareja, la también influenciadora Aida Victoria Merlano, relacionadas con el cuidado y la manutención de su hijo, Emiliano.

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La disputa tomó mayor relevancia después de que se conociera la intención de Aida Victoria de llevar el caso ante las autoridades, tras la filtración de unas conversaciones que apuntarían a un presunto acuerdo económico relacionado con una posible salida del país de Emiliano.



En medio de esta situación, Wendy Herrera, abogada de Epa Colombia, manifestó a través de sus redes sociales que apoyará a la influenciadora barranquillera en el proceso. La jurista enfatizó en la importancia de garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales y la prevalencia de los derechos del menor por encima de los intereses relacionados con las audiencias digitales.

Por el momento, Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano señalaron que mantienen contacto únicamente a través de los respectivos profesionales que acompañan el caso.

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El comunicado de prensa emitido por el equipo de Juan David Tejada

Como respuesta a la difusión de las declaraciones de Merlano y a los comentarios surgidos en redes sociales, el equipo de trabajo de Juan David Tejada publicó un comunicado oficial.

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El documento tuvo como propósito responder a las inquietudes generadas entre los seguidores del creador de contenido y señalar que sus responsabilidades como padre se estarían cumpliendo.

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“Ante los recientes pronunciamientos con su hijo menor de edad, nuestro representado ha ejercido activamente su rol paterno y contamos con documentos que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones económicas y los aportes realizados en favor de su hijo”, se lee en el comunicado.

De esta manera, el equipo de Tejada busca responder a los señalamientos relacionados con un presunto incumplimiento de sus responsabilidades económicas y afectivas como padre. El comunicado también busca poner fin a los rumores y debates que han surgido en redes sociales alrededor de la relación de Juan David Tejada con su hijo y de las obligaciones que, según su equipo, ha venido cumpliendo al pie de la letra.