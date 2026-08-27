¿Valeria Márquez fue vista con vida? Video de influencer que fue confundida con ella causó revuelo

El nombre de Valeria Márquez volvió a aparecer con fuerza en redes sociales después de que una influencer mexicana protagonizara una particular situación en un centro comercial.

La creadora de contenido contó que una mujer se acercó a preguntarle si era la joven que falleció en 2025, debido al parecido que, según ella, tenían ambas.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido por la influencer en su cuenta oficial de Instagram.



Allí relató que varias personas comenzaron a mirarla mientras caminaba por el establecimiento y que una de ellas decidió acercarse para preguntarle directamente por su identidad.



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La situación tomó por sorpresa a la creadora de contenido, quien aseguró que inicialmente no entendía por qué la mujer le hacía esa pregunta. Incluso llegó a preguntarle si era la hermana de Valeria Márquez.

“Estoy en el centro comercial y una chica se me acerca y me dice: oye, ¿tú no estabas muerta? Y yo, (desconcertada) no, aquí estoy. Me dijo: Sí, tú eres Valeria Márquez, ¿o eres su hermana? Es que se parecen mucho. Y le dije: No, no soy yo”.

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La conversación llamó rápidamente la atención porque la persona que se acercó a la influencer aparentemente la había confundido con la joven mexicana cuyo fallecimiento fue transmitido en vivo en redes sociales en 2025.

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Ante la confusión, la creadora de contenido explicó que no es Valeria Márquez y que tampoco tiene algún parentesco con ella.

Según contó en el video, la mujer que se acercó estaba convencida de que existía un parecido entre ambas. Sin embargo, la influencer manifestó que ella no considera que sus rasgos sean similares a los de Valeria.

“Yo sé que no nos parecemos, pero me confundieron con ella y me sentí incómoda, porque ella ya está descansando. Mis respetos para esa niña bella”.

¿Cuándo murió Valeria Márquez?

Valeria Márquez falleció el 13 de mayo de 2025, cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

Desde aquel momento, su nombre ha continuado apareciendo en redes sociales y distintas publicaciones relacionadas con su historia han vuelto a generar interés entre los usuarios.

En esta ocasión, el motivo fue completamente diferente: una influencer fue confundida con Valeria mientras caminaba por un centro comercial.

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La propia creadora de contenido decidió contar lo ocurrido y mostrar cómo reaccionó ante la pregunta que recibió. Aunque para ella el momento resultó incómodo, también aprovechó para expresar respeto por la joven fallecida.

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“Mis respetos para esa niña bella”, manifestó al referirse a Valeria Márquez.

De esta manera, el video que inicialmente mostraba una anécdota ocurrida en un centro comercial terminó llevando nuevamente el nombre de Valeria Márquez a la conversación en redes sociales, casi un año después de su fallecimiento.

La influencer que protagonizó el episodio insistió en que no se trataba de Valeria ni de su hermana, sino de una persona que, según la mujer que se acercó a preguntarle, guardaba cierto parecido con la joven mexicana.

