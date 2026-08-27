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Intentó robar una cadena de oro con revólver en Kennedy y la víctima le respondió

Un intento de hurto de una cadena de oro terminó con un hombre dado de baja en el barrio Marsella, localidad de Kennedy. Esto se sabe.

Intento de hurto de una cadena de oro en el barrio Marsella de Kennedy
El caso ocurrió en el barrio Marsella, localidad de Kennedy, donde las autoridades adelantaron la inspección de la zona tras el enfrentamiento.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Un intento de hurto de una cadena de oro terminó con un hombre de aproximadamente 36 años dado de baja en el barrio Marsella, localidad de Kennedy, luego de que presuntamente intimidara con un revólver a un ciudadano para quitarle la joya.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre habría utilizado un arma de fuego para amenazar a la víctima y apoderarse de la cadena. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando el ciudadano reaccionó utilizando un arma que tenía consigo.

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En medio del hecho, la víctima neutralizó al presunto delincuente y recuperó la cadena de oro que habría intentado llevarse.

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El caso ocurrió en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, y generó la presencia de las autoridades en el sector para adelantar las diligencias correspondientes.

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Según la información suministrada, el hombre, de aproximadamente 36 años, habría llegado hasta donde se encontraba el ciudadano y lo habría intimidado con un revólver con el objetivo de quitarle una cadena de oro.

El elemento habría sido tomado durante el intento de hurto. No obstante, la víctima reaccionó y utilizó un arma para responder ante la situación.

El enfrentamiento terminó con el hombre dado de baja en el lugar. Mientras tanto, el ciudadano logró recuperar la cadena que había sido objeto del intento de hurto.

Uno de los elementos que quedó en la zona fue precisamente el revólver que habría sido utilizado durante la intimidación.

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Las autoridades se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección correspondiente y recopilar los elementos relacionados con el caso.

Por ahora, la información conocida señala que las diligencias continúan en el sector de Marsella, mientras las autoridades adelantan la inspección de la zona.

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Tras lo ocurrido, en el sitio quedó el arma de fuego que habría sido empleada para intimidar al ciudadano.

Este elemento hace parte de los materiales que deberán ser revisados dentro de las diligencias adelantadas por las autoridades. La inspección permitirá establecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y verificar los elementos relacionados con el caso.

La víctima, por su parte, consiguió recuperar la cadena de oro durante la reacción ante el intento de hurto.

¿Quién era el hombre que murió tras robo en Marsella?

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Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre fallecido, quien tendría aproximadamente 36 años.

En videos que circulan sobre el hecho se observa al hombre tendido en el suelo, mientras las autoridades acordonaron la zona para adelantar la inspección correspondiente y recopilar los elementos relacionados con lo ocurrido.

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