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Buscan a taxista que hirió a conductor porque se le “atravesó” y le obstaculizó el paso

Un conductor fue herido durante una discusión vial en Los Monjes, Engativá. Autoridades buscan al taxista señalado de la agresión.

Intolerancia vial en Engativá: buscan a taxista que habría atacado a conductor
Autoridades buscan al conductor de un taxi señalado de agredir a otro conductor durante una discusión vial en Los Monjes, Engativá.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Un nuevo caso de intolerancia vial en Bogotá es investigado en la localidad de Engativá, luego de que una discusión entre dos conductores terminara con un hombre herido en el barrio Los Monjes.

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El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 5:37 a. m., cuando una aparente disputa relacionada con el tránsito terminó en una agresión contra el conductor de un vehículo particular de color gris.

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De acuerdo con la denuncia ciudadana conocida sobre el caso, el señalado agresor sería el conductor de un taxi, quien habría utilizado un arma cortopunzante durante el enfrentamiento. La víctima terminó con dos heridas y tuvo que recibir atención médica de urgencia.

Según la información entregada por testigos, una de las lesiones se produjo a la altura del cuello, mientras que la otra fue en uno de sus brazos.

El caso generó preocupación entre habitantes del sector, especialmente porque el conductor señalado habría abandonado rápidamente el lugar después de lo ocurrido.

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La información entregada por la comunidad apunta a que el vehículo involucrado sería un taxi identificado con las placas FVL-578.

Tras la agresión, el conductor habría escapado del sitio, por lo que ahora se busca establecer su paradero y determinar exactamente qué ocurrió durante la discusión que terminó con el otro hombre lesionado.

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Por ahora, los señalamientos corresponden a la denuncia ciudadana y serán las autoridades las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso también ha puesto nuevamente la atención sobre las discusiones que pueden presentarse entre conductores en las calles de Bogotá. Una diferencia relacionada con el tránsito habría terminado escalando hasta una situación que dejó a una persona lesionada.

Los habitantes de Los Monjes, en Engativá, esperan que las autoridades puedan identificar rápidamente al conductor involucrado mediante los elementos disponibles y las posibles grabaciones de seguridad.

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Piden revisar cámaras de seguridad en Los Monjes

Uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido son las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

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La comunidad pidió que quienes tengan videos registrados durante la madrugada de los hechos los entreguen a las autoridades, pues las imágenes podrían ayudar a reconstruir la secuencia de la discusión, identificar el vehículo y establecer hacia dónde se dirigió después de la agresión.

La recomendación entregada a quienes cuenten con este tipo de material es aportarlo a través de la Línea 123 o en la estación de Policía de Engativá, para que pueda ser tenido en cuenta dentro de las actuaciones correspondientes.

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