VIDEO: Vecinas se van a golpes por agua en Suba; se dieron baldazos y el carrotanque se marchó

La suspensión del servicio de agua en la localidad de Suba completó más de 48 horas y afectó a residentes de 16 barrios. La contingencia se presentó el domingo 13 de septiembre, luego de que se detectara una avería en la red matriz de distribución ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139.

Ante la demora en el restablecimiento del servicio, habitantes de la zona protagonizaron protestas, bloqueos viales y enfrentamientos por la falta de agua potable.

Puedes leer: Joven acabó con la vida de su suegra que intentó defender a su hija de la agresión



El martes 15 de septiembre, miembros de la comunidad realizaron bloqueos en la calle 151C con carrera 107 para exigir soluciones ante la prolongada suspensión del servicio.



Ese mismo día, la llegada de un carrotanque de auxilio desencadenó un enfrentamiento entre algunos vecinos. Según testimonios y videos publicados en redes sociales, la situación provocó que el vehículo se retirara sin entregar el suministro.

¿Por qué los habitantes de Suba están sin agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició las labores para reparar la avería, el mismo día de la afectación. Sin embargo, los trabajos se complicaron durante la noche y la madrugada debido a varios derrumbes registrados en el área de intervención.

Publicidad

Los desprendimientos de tierra ocurrieron mientras el personal operativo realizaba trabajos de soldadura en la nueva tubería, lo que generó condiciones de riesgo para los trabajadores e impidió finalizar la reparación en el tiempo inicialmente previsto.

Publicidad

Durante las labores, el equipo técnico retiró el tramo dañado y avanzó en la instalación de cuatro metros de nueva tubería. La entidad también trabajó en coordinación con Enel Colombia y la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cuáles fueron los sectores afectados por el corte de agua?

La suspensión del servicio abarcó el cuadrante comprendido entre la calle 132 y la calle 170, y entre las carreras 98 y 118.

Los 16 barrios afectados fueron Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.

Puedes leer: VIDEO: Mujer abandona a un bebé de un año frente a su casa en Bogotá

Publicidad

Habitantes de la zona señalaron que los seis carrotanques disponibles eran insuficientes para atender a todas las comunidades afectadas. Por ello, solicitaron aumentar el número de vehículos, afirmaron para el medio Suba Alternativa.

¿Cómo avanza el restablecimiento del agua en Suba?

Publicidad

La EAAB informó que finalizó la reparación de la tubería matriz ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139 el martes 15 de septiembre, luego de la falla registrada el domingo 13.

La entidad explicó que los sectores más alejados de la red principal serían los últimos en recuperar el suministro con normalidad, mientras avanzaba la presurización del sistema.

Esto, mientras termina la recuperación total del servicio en todas las viviendas, la EAAB mantiene activo el esquema de atención con carrotanques en la zona.