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¿Granizada en Bogotá se volverá a repetir? IDIGER explica causas y nuevas posibilidades

La granizada que se registró en Bogotá este 5 de octubre generó numerosas reacciones entre los ciudadanos. Por lo qué, el IDIGER se pronunció ante esto.

Calles de Bogotá cubiertas de granizo durante la fuerte tormenta analizada por el IDIGER.
Aspecto de una vía en Bogotá tras la intensa granizada que llevó al IDIGER a explicar las causas y nuevas posibilidades del fenómeno
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Durante la tarde del 5 de octubre se registró una fuerte tormenta acompañada de granizo, actividad eléctrica y encharcamientos que afectó a diversos sectores de Bogotá. La intensidad del fenómeno sorprendió a los ciudadanos, quienes compartieron imágenes y videos de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

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Las precipitaciones provocaron la activación de los organismos de emergencia y generaron complicaciones en el transporte terrestre y aéreo debido a las condiciones meteorológicas registradas durante la jornada.

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Ante esta situación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) desplegó sus equipos para atender las emergencias y explicó las condiciones que dieron origen al fenómeno meteorológico.

¿Por qué ocurrió la granizada según el IDIGER?

De acuerdo con los reportes del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), la jornada comenzó con temperaturas inusualmente altas, que alcanzaron entre 23 y 24,6 °C en sectores del norte y centro de la capital.

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Sin embargo, en menos de dos horas las condiciones meteorológicas cambiaron drásticamente, con lluvias de alta intensidad y granizadas en localidades como Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón y Los Mártires.

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Guillermo Escobar, director del IDIGER, explicó que el fenómeno se produjo después de la jornada cálida debido al ingreso repentino de humedad a la ciudad. El funcionario señaló que “entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones extremas”.

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Asimismo, advirtió que este tipo de eventos podría repetirse durante los próximos meses: “A lo largo del mes de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”.

Recomendaciones del IDIGER ante la temporada de lluvias

Ante el pronóstico del Ideam sobre la continuidad de las precipitaciones en la región Andina, el IDIGER enfatizó la importancia de adoptar medidas preventivas tanto en los hogares como en la infraestructura comunitaria.

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Guillermo Escobar hizo un llamado a la ciudadanía para realizar labores de mantenimiento y limpieza. “Hagamos una limpieza de todo lo que corresponde al sistema de drenaje de aguas lluvias en las cubiertas”, recomendó.

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Adicionalmente, las autoridades distritales recomendaron a la población seguir las siguientes pautas de seguridad:

  • Inspección de estructuras: verificar el estado de las edificaciones y los techos para prevenir posibles daños o colapsos.
  • Reporte oportuno: informar cualquier eventualidad o emergencia a la línea 123.
  • Protección al aire libre: evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras inestables durante las tormentas.
  • Monitoreo oficial: consultar el Sistema de Alerta de Bogotá para conocer la evolución de las lluvias y las condiciones meteorológicas.
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