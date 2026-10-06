¿Granizada en Bogotá se volverá a repetir? IDIGER explica causas y nuevas posibilidades

Durante la tarde del 5 de octubre se registró una fuerte tormenta acompañada de granizo, actividad eléctrica y encharcamientos que afectó a diversos sectores de Bogotá. La intensidad del fenómeno sorprendió a los ciudadanos, quienes compartieron imágenes y videos de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Las precipitaciones provocaron la activación de los organismos de emergencia y generaron complicaciones en el transporte terrestre y aéreo debido a las condiciones meteorológicas registradas durante la jornada.

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Ante esta situación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) desplegó sus equipos para atender las emergencias y explicó las condiciones que dieron origen al fenómeno meteorológico.



¿Por qué ocurrió la granizada según el IDIGER?

De acuerdo con los reportes del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), la jornada comenzó con temperaturas inusualmente altas, que alcanzaron entre 23 y 24,6 °C en sectores del norte y centro de la capital.

Sin embargo, en menos de dos horas las condiciones meteorológicas cambiaron drásticamente, con lluvias de alta intensidad y granizadas en localidades como Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón y Los Mártires.

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Guillermo Escobar, director del IDIGER, explicó que el fenómeno se produjo después de la jornada cálida debido al ingreso repentino de humedad a la ciudad. El funcionario señaló que “entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones extremas”.

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Asimismo, advirtió que este tipo de eventos podría repetirse durante los próximos meses: “A lo largo del mes de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”.

🌧️ #AEstaHora (4:36 PM) El director del IDIGER, Guillermo Escobar, entrega un reporte sobre las novedades registradas tras las lluvias y la granizada de esta tarde en Bogotá. Dale play ⬇️ https://t.co/qUFrRfkFzm — IDIGER (@IDIGER) October 5, 2026

Recomendaciones del IDIGER ante la temporada de lluvias

Ante el pronóstico del Ideam sobre la continuidad de las precipitaciones en la región Andina, el IDIGER enfatizó la importancia de adoptar medidas preventivas tanto en los hogares como en la infraestructura comunitaria.

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Guillermo Escobar hizo un llamado a la ciudadanía para realizar labores de mantenimiento y limpieza. “Hagamos una limpieza de todo lo que corresponde al sistema de drenaje de aguas lluvias en las cubiertas”, recomendó.

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Adicionalmente, las autoridades distritales recomendaron a la población seguir las siguientes pautas de seguridad: