Videos de la impresionante granizada que cubrió de blanco las calles de Bogotá

Una fuerte granizada sorprendió a Bogotá durante la tarde de este lunes 5 de octubre, luego de varias horas en las que el sol había marcado el panorama en diferentes sectores de la capital. El cambio en el estado del tiempo fue rápido y dejó calles cubiertas de granizo, inundaciones y congestión vehicular.

Desde las 2:50 p. m., el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático comenzó a registrar fuertes lluvias en diferentes zonas de Bogotá. De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se presentaron con mayor intensidad en el occidente de la ciudad y estuvieron acompañadas de actividad eléctrica.

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El aguacero sorprendió a ciudadanos que se encontraban en las calles y rápidamente comenzaron a aparecer videos en redes sociales mostrando cómo el agua y el granizo cambiaron por completo el paisaje de varios sectores.



En algunas vías, el granizo se acumuló hasta cubrir buena parte del pavimento, haciendo que las calles se vieran completamente blancas. A esto se sumaron los fuertes encharcamientos que dificultaron el tránsito de vehículos y peatones.



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Granizada dejó calles blancas y vehículos atrapados

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran diferentes momentos de la fuerte lluvia. En algunos videos se observa a personas intentando caminar mientras las calles permanecían inundadas, mientras que otras grabaciones muestran vehículos cubiertos por el granizo y conductores enfrentando las condiciones de las vías.

También hubo ciudadanos que aprovecharon la particular escena para salir a las calles y disfrutar del agua acumulada y del granizo que cayó sobre la capital.

La situación fue especialmente llamativa por el cambio repentino del clima. Después de una tarde con presencia de sol, la lluvia llegó con fuerza y en cuestión de minutos varias zonas comenzaron a registrar acumulaciones de agua.

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Entre los sectores mencionados en los reportes se encuentran Fontibón, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos, donde se presentaron lluvias fuertes.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que las precipitaciones podían mantenerse durante aproximadamente una hora.

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Reportan congestión en varias vías de Bogotá

Las fuertes lluvias también tuvieron efectos sobre la movilidad. El reporte indicó congestión vehicular en corredores importantes de la ciudad, entre ellos la Calle 13, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Calle 26.

La recomendación entregada a los conductores fue transitar con precaución debido a los encharcamientos presentes en las vías.

Mientras avanzaba la tarde, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos de la granizada. Las imágenes muestran desde las calles cubiertas de blanco hasta ciudadanos tratando de desplazarse entre el agua y vehículos afectados por la acumulación de granizo.

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#Bogotá | Luego de las altas temperaturas registradas en la capital, se presentan fuertes lluvias con granizadas en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/CYWstaTnav — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 5, 2026

#EnDesarrollo Este es el panorama en la avenida Boyacá con avenida El Dorado. Autoridades de Bogotá monitorean posibles emergencias. #VocesySonidos https://t.co/9OwKc48UgI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 5, 2026

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3:10 p.m 🌧️A esta hora se presentan lluvias en: Fontibón Teusaquillo Engativá Barrios Unidos ⚠️Conduce con precaución. https://t.co/QOrU1r0Z8f — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 5, 2026

#BOGOTÁ. ​A esta hora, se registra una fuerte granizada sobre diferentes sectores de la capital, generando inundaciones en avenidas principales. Las autoridades piden a los conductores transitar con máxima precaución, reducir la velocidad para evitar accidentes. 📹 COMPLETOS👉 https://t.co/t6MIMO77Zn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 5, 2026

A esta hora en diferentes puntos de #Bogotá se registra un fuerte aguacero, incluso con granizo. Este es el panorama. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ https://t.co/GDufsjy0iI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 5, 2026

3:40 p.m #AEstaHora | 🌧️Se presentan fuerte lluvias con encharcamiento en gran parte de la ciudad. ⚠️Conducir con cuidado. https://t.co/PQ1Bzg3hnN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 5, 2026

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