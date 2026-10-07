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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es ‘La Mijita’, la mujer vinculada como supuesta amante de Camilo Cifuentes

Ella es ‘La Mijita’, la mujer vinculada como supuesta amante de Camilo Cifuentes

Anthía López llegó a Colombia como estudiante de intercambio y terminó convirtiéndose en una reconocida creadora de contenido, logrando una fuerte conexión con la cultura del país.

Retrato de 'La Mijita', la mujer vinculada como supuesta amante de Camilo Cifuentes
Ella es 'La Mijita', la mujer señalada de ser la supuesta amante de Camilo Cifuentes.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, se ha convertido en objeto de conversación en redes sociales tras verse involucrada en las especulaciones alrededor de la separación de Camilo Cifuentes y su expareja, María Camila Sepúlveda.

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¿Quién es ‘La Mijita’?

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Anthía López es una creadora de contenido española que reside en Medellín desde hace aproximadamente tres años. Según explicó en una entrevista, su llegada a Colombia se produjo inicialmente a través de un programa de intercambio universitario.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió radicarse en el país y convirtió su proceso de adaptación cultural en uno de los ejes principales de sus publicaciones.

Puedes leer: La Mijita, supuesta amante de Camilo Cifuentes, rompe el silencio sobre señalamientos

Actualmente, cuenta con una comunidad cercana a los 485.000 seguidores y su contenido se enfoca en viajes por distintas regiones de Colombia, experiencias gastronómicas, costumbres locales y reflexiones sobre su experiencia como extranjera en el país.

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Además de su faceta digital, ‘La Mijita’ ha participado en iniciativas de apoyo social. En agosto de 2026, por ejemplo, se trasladó a Cali para colaborar en labores de ayuda tras el terremoto del 10 de agosto.

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Anthía López, conocida como La Mijita, Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda
Anthía López, conocida como La Mijita, Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda
/ FOTO: Compuesta - Tomada de redes sociales

¿Cuál es la controversia entre ‘La Mijita’ y Camilo Cifuentes?

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En las últimas horas, el nombre de Anthía López cobró relevancia pública a raíz de la separación entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda, quien se encuentra embarazada del creador de contenido.

Inicialmente, Cifuentes confirmó el final de la relación y manifestó que el noviazgo había dejado de ser saludable para ambos. Sin embargo, María Camila Sepúlveda compartió su propia versión de lo ocurrido y aseguró que la decisión del creador de contenido fue intempestiva. Además, señaló que el influencer habría aparecido en Pereira acompañado de otra mujer.

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Aunque Sepúlveda reconoció que Cifuentes ha cumplido con la responsabilidad económica relacionada con el embarazo, aseguró que la separación le generó un impacto emocional significativo.

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¿Qué dijo ‘La Mijita’ frente a los señalamientos?

Frente a los rumores, Anthía López publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que negó las acusaciones. La creadora de contenido afirmó que es completamente falso que haya intervenido en una relación o provocado la ruptura.

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Asimismo, sostuvo que ha sido respetuosa en su vida sentimental y rechazó alimentar confrontaciones en redes sociales. "Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas", manifestó.

Además, ‘La Mijita’ pidió detener los ataques en su contra y señaló que no compartiría detalles sobre su vida personal. Posteriormente, decidió poner sus redes sociales en privado.

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