Christa Pike tiene inesperada reacción tras sobrevivir a doble inyección letal

El caso de Christa Pike, una reclusa de 50 años condenada a muerte en Tennessee, continúa generando repercusiones luego de que sus abogados informaran que recuperó la conciencia tras sobrevivir a un fallido procedimiento de inyección letal. La mujer había permanecido inconsciente y conectada a un respirador artificial durante varios días en un centro médico, después de recibir dos dosis de pentobarbital que no lograron causar su muerte.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo atención médica de emergencia”, señalaron sus abogados en un comunicado.

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De igual forma, indicaron que la mujer presenta graves lesiones en los brazos y permanece esposada y encadenada a la cama, mientras las autoridades analizan cuál será el futuro de la reclusa.



¿Cómo fue el procedimiento contra Christa Pike?

El procedimiento se llevó a cabo la noche del 30 de septiembre en Tennessee, donde Pike, de 50 años, iba a cumplir su condena a muerte por el asesinato de una compañera de una institución educativa ocurrido tres décadas atrás.

Sin embargo, el protocolo de inyección letal no produjo el resultado previsto y las autoridades trasladaron a la reclusa a un hospital bajo estricta vigilancia médica. Durante el procedimiento, algunos testigos señalaron que Pike terminó roncando y que previamente había preguntado si era normal sentir dolor en uno de sus brazos.

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Según información difundida por sus abogados Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, Pike se encuentra consciente en una unidad de cuidados intensivos. No obstante, su pronóstico médico continúa siendo incierto y requerirá atención especializada durante un periodo prolongado.

Revelan nuevos y escalofriantes detalles sobre el procedimiento al que fue sometida Christa Pike, destacando el uso de siete agujas. Foto: imágenes tomadas de redes sociales y AFP

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La defensa calificó de “sin precedentes” su evolución desde el punto de vista médico e informó que la reclusa presenta quemaduras, ampollas y heridas graves en los brazos, que sus abogados atribuyen a la sustancia administrada durante el fallido intento de ejecución.

Asimismo, señalaron que la prisionera permanece esposada y encadenada a la cama del hospital mientras se encuentra bajo custodia policial.

¿Christa Pike había advertido sobre los problemas con sus venas?

Meses antes del procedimiento, The New York Times difundió un audio en el que Pike habló sobre sus temores frente a la ejecución y manifestó su preocupación por las dificultades que podrían presentarse debido a sus venas.

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“Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central”, manifestó la mujer, según el audio divulgado.

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Asimismo, habló sobre el medicamento que le sería administrado y expresó preocupación por los posibles efectos que podría experimentar durante el procedimiento. En particular, señaló que tenía temor ante la sensación de ardor que podía producir la sustancia.

¿Qué investigaciones se adelantan por el fallido procedimiento?

El caso generó repercusiones dentro de la administración penitenciaria de Tennessee. El jefe de prisiones del estado, Frank Strada, renunció a su cargo el sábado 3 de octubre y señaló en un comunicado que su decisión respondía a lo que consideraba mejor para la entidad.

Por su parte, el gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente, a cargo del exfiscal federal Ed Stanton, para esclarecer las posibles fallas ocurridas durante el procedimiento.

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Paralelamente, el equipo legal de Pike solicitó formalmente a la justicia que ordene a las autoridades penitenciarias conservar la totalidad de las imágenes, grabaciones de video, comunicaciones e informes relacionados con el procedimiento realizado el 30 de septiembre.