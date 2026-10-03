Aparecen nuevos detalles del procedimiento contra Christa Pike: “Siete agujas”

El caso de Christa Pike, la única mujer que permanece en el corredor de la muerte en Tennessee, ha generado controversia tras el fallido intento de ejecución por inyección letal al que fue sometida el pasado 30 de septiembre de 2026.

Tras lo ocurrido, el gobernador del estado suspendió las ejecuciones previstas para lo que resta del año y ordenó una revisión independiente para esclarecer las circunstancias del procedimiento.

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Los nuevos detalles del procedimiento fallido de Christa Pike

Randy Spivey, abogado de la mujer de 50 años, reveló detalles sobre las dificultades que enfrentó el personal encargado de realizar la ejecución. Durante una rueda de prensa posterior al procedimiento, explicó que los funcionarios tardaron cerca de una hora en intentar establecer una vía intravenosa adecuada.



Según su relato, el equipo tuvo serias complicaciones para encontrar una vena apta y utilizó varias agujas en una de las extremidades de la reclusa.

"Conté al menos siete agujas utilizadas solo en su brazo izquierdo", declaró Spivey. Además, aseguró que observó cómo una de ellas parecía haberse doblado cuando fue retirada tras uno de los intentos. El abogado también señaló que Christa Pike colaboró durante el procedimiento e incluso habría orientado al personal encargado de encontrar una vía intravenosa.

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De acuerdo con su testimonio, la mujer sugirió diferentes puntos en los que podrían intentar colocar las líneas: “Por favor, intenten más arriba en mi hombro. Por favor, intenten aquí. Creo que estará bien”.

Imagen sobre el caso judicial de Christa Pike y los rumores en torno a su situación legal y condena. Foto: imágenes tomadas de redes sociales y AFP

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Finalmente, a Pike le administraron dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en el protocolo de inyección letal de Tennessee. Sin embargo, testigos presentes en la cámara de ejecución informaron que la reclusa continuó respirando después de recibir las sustancias.

Ante el resultado del procedimiento, Pike fue trasladada a un centro médico externo. El episodio ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de ejecución del estado y las dificultades para administrar el medicamento.

Las advertencias de Christa Pike antes del procedimiento

El equipo legal de la reclusa aseguró que había advertido con anticipación sobre los posibles riesgos asociados con su estado de salud. Según la defensa, Pike tenía una condición sanguínea conocida como trombocitosis, además de dificultades relacionadas con el acceso a sus venas, circunstancias que podían complicar la canalización intravenosa.

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"Lo ocurrido anoche no fue solo ineficiente. Fue cruel y fue tortuoso. También era predecible", afirmó Spivey al referirse al intento fallido de ejecución.

A estas advertencias se suma un audio divulgado por The New York Times, en el que Pike expresó su preocupación por el procedimiento y por la capacidad del personal médico para establecer una vía intravenosa central. "Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central", manifestó la mujer en la grabación.

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Pike también había expresado temor de vivir una situación similar a la de Tony Carruthers, otro recluso cuyo procedimiento de ejecución fue suspendido en mayo de 2026 después de que surgieran dificultades durante los intentos de establecer un acceso intravenoso.

¿Qué va a pasar con Christa Pike?

Tras el fallido procedimiento, Christa Pike fue trasladada a un hospital de Nashville. En declaraciones posteriores, Spivey confirmó que su clienta seguía con vida y recibía atención médica para intentar estabilizar su estado de salud.

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Para el 2 de octubre, los abogados informaron que Pike permanecía inconsciente, conectada a un respirador artificial y en estado crítico, mientras el personal médico trabajaba para tratar las complicaciones y eliminar el fármaco de su organismo.

El futuro judicial de la reclusa continúa sin definirse. Su defensa busca que la pena de muerte sea conmutada y ha cuestionado las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento. Por ahora, las autoridades no han anunciado una nueva fecha de ejecución, mientras avanza la revisión independiente ordenada por el gobernador de Tennessee.

