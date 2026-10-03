Sale a la luz audio de Christa Pike antes del procedimiento: ¿presagió que sobreviviría?

Continúan apareciendo detalles sobre el caso de Christa Pike, luego del fallido procedimiento de ejecución realizado el pasado 30 de septiembre. Ahora se conoció un audio en el que la mujer, de 50 años, expresó su preocupación antes de ser sometida al procedimiento ante funcionarios del Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC).

El audio de Christa Pike antes del procedimiento

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Dos semanas antes del intento de ejecución, The New York Times reveló un audio en el que Christa Pike manifestó su preocupación por el estado de sus venas y por la capacidad del personal encargado de realizar el procedimiento.



“Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central”, manifestó la mujer, según el audio divulgado.



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Pike también expresó su temor de vivir una situación similar a la de Tony Carruthers, un recluso cuyo procedimiento de ejecución había sido suspendido en mayo después de varios intentos fallidos para establecer una vía intravenosa.

Sobre ese antecedente, la mujer expresó: “Vivió mi peor pesadilla. Detalle por detalle. Y yo no quiero pasar por eso”. Asimismo, habló sobre el pentobarbital, el fármaco utilizado en el procedimiento, y manifestó su preocupación por los posibles efectos que podría experimentar durante su aplicación.

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“Supuestamente, quema muchísimo. Y eso me da miedo”, señaló Pike en la grabación.

Christa Pike Case - Other people charged in the death of Colleen Slemmer



A jury also convicted Tadaryl Shipp for his involvement in the murder. Shadolla Peterson was present during the attack, but became a witness and got probation.



Credit WBIR channel 10 pic.twitter.com/rlfzFzy8zt — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) October 1, 2026

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¿Cómo fue el procedimiento de Christa Pike?

El procedimiento de Pike se realizó en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee, el pasado 30 de septiembre.

Durante el proceso, el personal del TDOC logró establecer una vía intravenosa, pero tuvo dificultades para encontrar una segunda vía que, según los abogados de Pike, era necesaria de acuerdo con el protocolo.

De acuerdo con sus representantes legales, el personal médico utilizó varias agujas durante los intentos de establecer las vías intravenosas. Testimonios posteriores también describieron dificultades durante el procedimiento. Pike manifestó dolor durante las maniobras y, según los relatos de sus abogados y testigos, expresó su preocupación por lo que estaba ocurriendo.

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Posteriormente, recibió una primera dosis de pentobarbital. Sin embargo, continuó con signos de vida, por lo que aproximadamente una hora después se administró una segunda dosis. Finalmente, el procedimiento fue detenido y Pike fue trasladada a un centro médico. El Departamento de Corrección de Tennessee confirmó que fue llevada a una instalación médica externa.

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¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Después del procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital de Nashville. Sus abogados informaron que permanecía en estado crítico y recibía atención médica, mientras que reportes posteriores señalaron que había sobrevivido a las dos dosis de pentobarbital administradas durante el intento de ejecución.

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Pike lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte, después de ser condenada en 1996 por la muerte de Colleen Slemmer, crimen cometido cuando tenía 18 años. Su entonces novio y cómplice, Tadaryly Shipp, tenía 17 años al momento del crimen y posteriormente fue condenado a cadena perpetua.

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Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente del procedimiento y anunció la suspensión de las ejecuciones restantes previstas para 2026.

Por su parte, la defensa de Pike calificó el procedimiento como “cruel y tortuoso” y solicitó la conmutación de su pena. El caso también generó pronunciamientos internacionales y reacciones de figuras públicas.

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