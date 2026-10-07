Camilo Cifuentes se pronuncia tras supuesta infidelidad a su pareja embarazada

Continúa la polémica que involucra al creador de contenidos Camilo Cifuentes en un supuesto hecho de infidelidad a su pareja María Camila Sepúlveda, con quien anunció hace unos meses que esperan un hijo.

Y en medio de la "tormenta mediática" la más reciente reacción tiene que ver con el propio creador de contenidos quien se pronunció frente a los señalamientos.

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Cabe recordar que los rumores apuntan a que el influencer le habría sido infiel a su pareja embarazada y que su relación se habría acabado debido a que se involucró con otra creadora de contenido.



La controversia tomó fuerza en redes sociales después de que usuarios comenzaran a vincular a Cifuentes con la creadora de contenido española Anthía López, conocida como La Mijita, quien reside en Colombia. Sin embargo, la supuesta infidelidad no han sido confirmada por ninguno de los involucrados.



En medio del cruce de especulaciones Cifuentes rompió el silencio confirmando que terminó la relación con la mamá de su hijo y explicó que, aunque ambos intentaron salvarla, llegó un momento en el que "continuar dejó de ser saludable para los dos".

La reacción del influencer se dio a través de su cuenta en la red social Instagram en la que publicó una serie de historias con mensajes escritos refiriéndose a la polémica.

Camilo Cifuentes confirma fin de su relación

En su mensaje, el creador de contenido explicó que la relación con Sepúlveda fue corta y que ambos intentaron sacarla adelante, pero finalmente aceptaron que "continuar juntos no era lo mejor para ninguno de los dos".

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“A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”, escribió Cifuentes al comenzar su pronunciamiento.

Uno de los puntos en los que se centró fue su papel como padre, asegurando que conocer la noticia del embarazo modificó la manera en que comenzó a tomar decisiones sobre su vida y su futuro.

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“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, afirmó.

También señaló que quiere evitar que las diferencias entre los adultos terminen afectando al bebé que está por nacer. Por esa razón, pidió que la situación no continúe creciendo como una confrontación pública en redes sociales.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, manifestó.

El creador de contenido añadió que busca manejar las diferencias de manera privada para evitar que su hijo termine cargando con una situación que, según dijo, corresponde a los adultos.

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Las especulaciones sobre una posible relación entre Cifuentes y Anthía López, La Mijita, aumentaron después de que algunos usuarios analizaran publicaciones de la influenciadora.

Entre los elementos señalados por los internautas estuvo una fotografía en la que López aparece tomada de la mano con un hombre. Algunos seguidores relacionaron la imagen con Cifuentes debido a una manilla que, según ellos, también había sido vista en el creador de contenido.

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Posteriormente, ambos fueron vistos en el estadio Palogrande de Manizales, donde Cifuentes había participado en actividades relacionadas con su apoyo a damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La presencia de ambos alimentó aún más las versiones sobre un posible vínculo sentimental.

No obstante, la coincidencia y las publicaciones en redes no confirman por completo que haya un vínculo sentimental entre ambos y que esto haya sido el motivo de la ruptura con María Camila Sepúlveda.

Camilo Cifuentes pide frenar ataques en redes

En medio de la polémica, Camilo insistió en que las opiniones sobre sus decisiones personales no deberían convertirse en ataques contra otras personas.

El creador de contenido reconoció que sus seguidores pueden tener diferentes opiniones sobre lo ocurrido, pero pidió evitar que las especulaciones terminen afectando a terceros.

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“Sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas”, escribió.

La Mijita también hizo una petición similar y señaló que hay un niño de por medio que merece crecer en un entorno de respeto y tranquilidad.

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La controversia continúa en medio de especulaciones de usuarios sin que se haya confirmado la supuesta infidelidad.