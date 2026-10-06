El llanto y las palabras de despedida de Messi tras jugar su último partido con Argentina

La noche del 6 de octubre de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva como el día en que el máximo exponente del balompié internacional vistió por última vez la camiseta celeste y blanca. Tras el pitazo final del encuentro amistoso frente a Benín en Buenos Aires, la emoción desbordó el campo de juego.

Las últimas palabras de Messi en su último partido con la Selección Argentina resonaron con fuerza ante un Estadio Monumental completamente conmovido y entregado a su eterno capitán.

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El partido, que concluyó con una contundente victoria argentina por 3-0 —donde el astro rosarino colaboró fiel a su estilo con dos asistencias y un gol de penal—, pasó a un segundo plano cuando llegó el momento del discurso final. Con los ojos vidriosos y rodeado por sus compañeros, el "10" tomó el micrófono para dirigirse a los miles de fanáticos presentes y a los millones que seguían la transmisión en todo el planeta.



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El conmovedor discurso de Lionel Messi: "Un dolor grande"

La madurez, la nostalgia y el orgullo se mezclaron en sus declaraciones sobre el césped. Las últimas palabras de Messi en su último partido reflejaron lo difícil que resulta para la leyenda asimilar el fin de su ciclo internacional:

“Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. Fue un orgullo defender esta camiseta estos más de 20 años; hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor grande”.

💔🇦🇷 | AHORA — MESSI SE DESPIDE DE LA SELECCIÓN "VOY A EXTRAÑAR DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN PERO AHORA VOY A ESTAR DE ESE LADO, CON TODOS USTEDES, BANCANDO A TODOS ESTOS CHICOS. SIEMPRE UNIDOS". https://t.co/IyuqRiCAFf — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 7, 2026

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Un legado eterno grabado en El Monumental

La fiesta de despedida organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni sirvió como el marco perfecto para homenajear una trayectoria inigualable. Messi rompió el récord absoluto al sellar 208 partidos internacionales defendiendo la camiseta albiceleste.

El impacto de su retiro trasciende la estadística pura de sus 126 goles anotados. Sus dirigidos y compañeros se fundieron en un abrazo interminable con el capitán, sabiendo que el vestuario no volverá a ser el mismo. Al final del día, las últimas palabras de Messi en su último partido operan como un testamento de resiliencia y amor incondicional por los colores de su país. El viaje con la Selección terminó, pero el mito perdurará por siempre.

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¿Por qué Lionel Messi nunca más volverá a jugar con la Selección Argentina?

Con sus declaraciones tras el partido contra Benín, el astro rosarino dejó claro que su decisión es definitiva y que no habrá una marcha atrás en su retiro internacional. A sus 39 años, el capitán confirmó que su etapa vistiendo la camiseta celeste y blanca ha llegado a su fin de manera irrevocable.