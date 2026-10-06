Salario mínimo 2027: Gobierno de De la Espriella puso la primera condición y destapó cartas

La carrera por definir el incremento del salario mínimo de 2027 en Colombia ha comenzado formalmente. Durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella destapó sus cartas iniciales y fijó una postura clara antes de poner cualquier cifra o porcentaje sobre la mesa de diálogo. La consigna del Ejecutivo busca transformar la dinámica tradicional de las negociaciones colectivas.

La primera condición: Escuchar antes de decidir

A través de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes , la administración impuso su primera regla de juego obligatoria para los gremios empresariales y las centrales obreras: “escuchar antes de decidir”.

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Con este lineamiento, el Ejecutivo exige que el debate de este año no se reduzca a una puja ciega por un porcentaje de incremento. Por el contrario, se acordó avanzar en la instalación de mesas técnicas y jurídicas sectoriales permanentes.



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Estos espacios institucionales estarán encargados de analizar minuciosamente las disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los distintos sectores económicos, permitiendo estructurar una base argumentativa antes de fijar el aumento que regirá el próximo año.

"Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece necesita confianza y reglas claras", afirmó la jefe de la cartera laboral.

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Variables económicas y el fin de los aumentos desmedidos

La apertura de esta concertación laboral ocurre en un escenario macroeconómico de transición. El equipo económico de la nueva administración, liderado por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez , ha sido enfático en que la política salarial del país debe recuperar la racionalidad técnica.

Desde el entorno del Ejecutivo se ha cuestionado fuertemente la estrategia de realizar incrementos desproporcionados por encima de los fundamentos macroeconómicos, argumentando que dichos movimientos terminan presionando la inflación y afectando la competitividad global del mercado nacional.

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Para el ajuste de 2027, el Gobierno de la Espriella condicionará el incremento principalmente a dos variables certificadas por el Dane: el comportamiento de la productividad media del trabajo y la inflación causada. La intención explícita es buscar una "moderación técnica" que proteja el bolsillo de las personas de menores ingresos sin asfixiar la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo formal.

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El encuentro tripartito contó con la participación activa de representantes gremiales de la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional, así como de directivos de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT.

Aunque la negociación oficial suele tomar fuerza entre los meses de noviembre y diciembre, el despliegue anticipado de las mesas técnicas busca construir consensos previos sobre temas sensibles como plataformas digitales, tercerización laboral e inspección de trabajo.

¿Para cuándo se define el aumento oficial del salario mínimo de 2027?

El calendario legal en Colombia estipula que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para lograr un acuerdo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Si las partes alcanzan un consenso en esta primera fecha límite, el país conocerá el porcentaje definitivo a mediados del último mes del año.

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En caso de que no se logre un acuerdo en esa primera instancia, se abrirá un espacio para presentar objeciones y debatir propuestas en sesiones extraordinarias que se pueden extender hasta el 30 de diciembre. Si el desacuerdo persiste cumplido este segundo plazo, el presidente de la República tiene la facultad legal de decretar el aumento de forma unilateral antes de que finalice el año, fijando el nuevo salario que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2027.