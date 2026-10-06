Esposados de pies y manos: video del traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota

Un operativo de máxima seguridad acapara la atención pública en Colombia tras la difusión de las imágenes oficiales sobre el destino carcelario de los cerebros del desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este martes 6 de octubre de 2026, los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados de forma inmediata a la cárcel La Picota de Bogotá. El suceso quedó registrado en un video viral que muestra el riguroso trato penitenciario asignado a los dos procesados.

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El riguroso protocolo capturado en video

Las grabaciones operativas divulgadas documentan el momento exacto en el que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GROPE) del Inpec hacen efectiva la medida. En el material audiovisual se observa a Olmedo López y Sneyder Pinilla mientras son preparados en sus antiguos centros de reclusión; ambos aparecen esposados de pies y manos y con el cabello rapado al ras antes de ser ingresados a vehículos blindados.



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El propio presidente de la República, Abelardo De La Espriella , validó las imágenes a través de sus canales oficiales emitiendo un mensaje contundente: "Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota". El mandatario recalcó que durante su administración se suprimirán los privilegios y los pabellones a la medida para los implicados en desfalcos de recursos del Estado.

El traslado de los exfuncionarios se oficializó mediante la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por la dirección general del instituto carcelario. La normativa ordenó retirar a López del Cantón Caldas y a Pinilla de la Escuela de Artillería, lugares de carácter militar donde permanecían recluidos de manera transitoria.

De acuerdo con el documento oficial del Inpec, el cambio de establecimiento no corresponde a un procedimiento ordinario, sino a una estrategia bajo extremas medidas de seguridad orientada a salvaguardar la vida de los internos y mitigar riesgos de fugas o atentados externos. Cabe recordar que ambos exfuncionarios actúan como testigos clave dentro de las investigaciones por corrupción que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

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A pesar de la ejecución del operativo, la controversia legal se mantiene activa en los tribunales. La defensa técnica de Sneyder Pinilla manifestó públicamente su oposición a la determinación administrativa y solicitó dejar sin efectos la resolución carcelaria. Los abogados argumentan que el traslado a La Picota vulnera una orden judicial previa que disponía su permanencia en una guarnición militar para garantizar su integridad física mientras continúa colaborando con la justicia.

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🔴 Esposados de pies y manos. Así fue el traslado a la cárcel La Picota de los confesos corruptos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. El Inpec elaboró la resolución con la que los cambia de celdas. https://t.co/iFNj8bsxOm — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 6, 2026

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¿Por qué están en la cárcel Olmedo López y Sneyder Pinilla?

Los exdirectivos están privados de la libertad por ser los cerebros confesos de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia: el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación les imputó múltiples delitos tras descubrirse el millonario sobrecosto en la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a las comunidades vulnerables del departamento de La Guajira, un contrato donde se desviaron miles de millones de pesos públicos.

Además del fraude con los vehículos, la investigación judicial determinó que parte de ese dinero ilícito se utilizó para el pago de coimas y sobornos a altos mandos del Congreso de la República, con el fin de agilizar la aprobación de las reformas políticas del Gobierno.

Ante la contundencia de las pruebas en su contra, ambos exfuncionarios decidieron firmar un preacuerdo de colaboración con la justicia para delatar a otros implicados, razón por la cual un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se define su condena definitiva.