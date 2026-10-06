Aparecen trenzas que serían de la pequeña Mariana Queiroz: desapareció camino al colegio

La desaparición de Mariana Queiroz de Carvalho, una niña de 10 años que salió de su casa rumbo al colegio en Nova Iguaçu, Río de Janeiro, mantiene en alerta a familiares, vecinos y autoridades en Brasil. En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales en el que lugareños muestran unas trenzas que, según versiones preliminares, podrían pertenecer a la menor.

Sin embargo, este punto todavía no ha sido confirmado oficialmente. Las autoridades no han establecido que las trenzas encontradas sean de Mariana, por lo que el supuesto hallazgo permanece como una información que circula entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales.

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La niña desapareció el 1 de octubre de 2026, cuando salió de su vivienda alrededor del mediodía para dirigirse al Colegio Municipal Chaer Kazen Kalaoun, ubicado a menos de un kilómetro de su casa.



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Ese día llevaba puesto su uniforme escolar, una mochila de color lila y tenía el cabello arreglado con sus características trenzas largas, un detalle que ahora ha cobrado especial relevancia luego de que aparecieran imágenes de unas trenzas durante la búsqueda.

Mariana debía cumplir con su rutina habitual y dirigirse al colegio. Normalmente, su hermano de 15 años la acompañaba, pero ese día él tenía clases hasta más tarde. Su madre, Carla Silva, tampoco pudo llevarla debido a que se encontraba enferma. La familia se percató de que algo no estaba bien varias horas después.

El video de las trenzas que circula en redes sociales

Las imágenes que comenzaron a circular muestran unas trenzas encontradas durante las labores de búsqueda. Algunos habitantes de la zona las relacionaron inmediatamente con la niña debido a la forma en la que Mariana llevaba peinado su cabello cuando desapareció.

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La situación provocó una nueva ola de publicaciones en redes sociales y aumentó la expectativa alrededor del caso.

No obstante, no está confirmado que las trenzas sean de Mariana Queiroz. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer que correspondan a la menor desaparecida.

do durante el recorrido entre su vivienda y el colegio.

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La investigación tomó un giro inesperado

Mientras familiares y vecinos intentaban encontrar pistas sobre el paradero de la niña, la investigación tomó un rumbo complejo debido a lo ocurrido posteriormente en la vivienda de la familia.

La madre de Mariana, identificada como Carla Silva, protagonizó un episodio que terminó con un incendio provocado dentro de la casa. De acuerdo con la información conocida, la mujer posteriormente reconoció mediante un audio que había iniciado el fuego y explicó que se encontraba en un estado de desesperación.

El incendio tuvo consecuencias importantes para la investigación, debido a que el inmueble quedó afectado y varias pertenencias de Mariana fueron destruidas.

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Debido a los daños provocados por el fuego, la pericia técnica que estaba prevista en la vivienda tuvo que ser suspendida. Esta situación añadió un nuevo elemento a un caso que ya había generado preocupación entre los habitantes de Nova Iguaçu.

Los padres de Mariana ya entregaron declaraciones ante las autoridades encargadas de la investigación.

🚨 ATENÇÃO! Caso Mariana Queiroz, menina de 10 anos desaparecida: após moradores se mobilizarem nas buscas para encontrar Mariana, foram encontradas tranças da mesma cor que ela estava usando no dia do desaparecimento. https://t.co/NRjcIrIanu — Daily pra fofoca 🗞️ (@dailyfofocas) October 6, 2026