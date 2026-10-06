Cambio en Seguridad Social permite a jóvenes con padres pedir el Ingreso Mínimo Vital

Si eres joven, convives con tus padres en el domicilio familiar y te encuentras en una situación de vulnerabilidad económica, debes saber que la Seguridad Social contempla la posibilidad de que recibas el Ingreso Mínimo Vital (IMV) siempre que cumplas con una serie de requisitos específicos.

Esta ayuda estatal está articulada para garantizar unos ingresos mínimos a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes en España.

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¿Pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital los jóvenes que viven con sus padres?

Sí, los jóvenes que residen en el hogar familiar con sus progenitores pueden convertirse en beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital si se ajustan a las normas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).



La reglamentación abarca tanto a jóvenes de entre 18 y 22 años en situaciones vulnerables concretas como a personas de entre 23 y 30 años que comparten vivienda con sus padres en la misma unidad familiar.

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Para que entiendas la dimensión de esta prestación, los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social del mes de agosto reflejan que la ayuda llegó a 893.820 hogares en los que viven 2.725.899 personas.

En ese solo mes se destinaron 474,7 millones de euros al pago de esta prestación, lo que supuso acreditar 128.915 ayudas activas más de las que existían un año antes.

Además, el importe medio asignado se situó en 502,8 euros mensuales por hogar. Asimismo, un total de 1.103.781 niños, niñas y adolescentes reciben esta cobertura, representando el 40,5 % del total de beneficiarios en todo el país.

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¿Cuáles son los requisitos de la Seguridad Social para solicitar el IMV si vives con tus padres?

Para poder tramitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital mientras convives en la casa de tus padres, debes conocer qué exigencias establece la Seguridad Social según tu franja de edad y condición personal:

Jóvenes de entre 18 y 22 años: Puedes acceder a la ayuda si provienes de centros residenciales de protección de menores de las comunidades autónomas y acreditas encontrarte en situación de vulnerabilidad económica.

Puedes acceder a la ayuda si provienes de centros residenciales de protección de menores de las comunidades autónomas y acreditas encontrarte en situación de vulnerabilidad económica. Jóvenes de al menos 23 años (y entre 23 y 30 años) que comparten domicilio: Si compartes la vivienda familiar pero no te integras en la unidad de convivencia formal, tienes que cumplir estas tres condiciones indispensables:

No estar casado ni casada, a menos que hayas iniciado los trámites legales de separación o divorcio. No estar unido o unida a otra persona como pareja de hecho. No formar parte de ninguna otra unidad de convivencia diferente. Condición de residencia previa (23 a 29 años): Si perteneces a este tramo de edad, debes demostrar también que has vivido de forma independiente, legal y efectiva en España durante al menos los dos años anteriores a la fecha de tu solicitud. Personas mayores de 30 años: En caso de superar esta edad, la normativa indica que debes demostrar que durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud tu domicilio legal ha sido distinto al de tus progenitores, tutores o acogedores.

que comparten domicilio: Si compartes la vivienda familiar pero no te integras en la unidad de convivencia formal, tienes que cumplir estas tres condiciones indispensables:

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Por otro lado, independientemente de los años que tengas, existe un requisito fundamental e imprescindible que debes certificar en todos los casos: acreditar documentalmente tu situación de vulnerabilidad económica. Del mismo modo, la regulación impone la obligación legal de realizar la declaración de la renta.

¿Qué objetivos persigue la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital está regulado legalmente mediante la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones define esta medida como una prestación económica que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social en España.

El propósito central de esta norma es asegurar un suelo de ingresos básicos para la ciudadanía en riesgo de exclusión. A su vez, la ley busca otorgar una protección especial a colectivos con mayor nivel de desamparo, con especial énfasis en la infancia y en las personas con discapacidad.

Según especifica la propia administración pública, la finalidad última de la prestación es mejorar las oportunidades reales de inserción social y laboral de todos sus beneficiarios.

