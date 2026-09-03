Requisitos para conseguir VISA de trabajo en España; ¿cuánto tiempo dura?

España se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan cambiar de aires, ya sea para viajar temporalmente por turismo o para establecer una nueva residencia en la que vivir a largo plazo.

Sin embargo, si tu plan va más allá de unas simples vacaciones y deseas continuar tu trayectoria laboral en el territorio español, debes tener claro que necesitas gestionar ciertos requisitos para poder trabajar de manera legal en cualquiera de sus ciudades o pueblos.

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El documento fundamental para lograr esto es la visa de trabajo, un permiso oficial otorgado por las autoridades que te faculta para ocuparte formalmente bajo un contrato de trabajo.



Es importante que sepas que la autoridad encargada de evaluar, aprobar o denegar estas solicitudes para ciudadanos extranjeros es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

¿Cuáles son los tipos de visa de trabajo para España?

Si estás planeando emigrar para trabajar en este país europeo, debes saber que las autoridades de España expiden actualmente dos categorías principales de visados de trabajo destinadas a los ciudadanos extranjeros o migrantes.

Dependiendo de cómo vayas a desarrollar tus actividades profesionales en el territorio, tendrás que inclinarte por una u otra opción de permiso:

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Permiso de trabajo por cuenta ajena: Este tipo de visado está pensado específicamente para cuando encuentras una oportunidad laboral por medio de una empresa o empleador con sede en España que ha decidido contratarte formalmente para que te unas a su equipo de trabajo. En este caso, la compañía es la que inicia el proceso de contratación. Permiso de trabajo por cuenta propia: Esta segunda categoría está diseñada de manera exclusiva para aquellos profesionales que desean desempeñar sus labores y actividades profesionales de forma independiente o autónoma dentro del territorio español.

Ambos visados están dirigidos formalmente a personas mayores de 16 años que tengan el firme propósito de realizar cualquier tipo de actividad laboral legal en España.

Esto abarca desde empleos enfocados en actividades de temporada o temporales hasta contratos de trabajo que tengan una vigencia o duración mucho más extensa.

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¿Cuánto tiempo dura la visa de trabajo en España?

Una de las dudas más recurrentes al iniciar este trámite administrativo es el tiempo de vigencia que tendrá tu acreditación legal. La duración de tu visa de trabajo estará directamente ligada al tiempo que dure el empleo que vayas a realizar en el territorio español.

De acuerdo con las normativas explicadas por las autoridades, si el permiso de trabajo solicitado corresponde a un contrato de trabajo de corta duración, es decir, de menos de seis meses, el visado que te otorgarán tendrá una validez máxima de 180 días.

Por el contrario, en el caso de que cuentes con una oferta o contrato de una duración superior a la anteriormente descrita, tu visado de trabajo contará con una vigencia de 365 días.

Para que esta duración extendida sea otorgada y válida, es totalmente indispensable que cumplas de forma rigurosa con la presentación de todos tus documentos y los requisitos respectivos exigidos por el consulado.

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¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la visa de trabajo en España?

Para llevar a cabo la solicitud formal ante la representación diplomática correspondiente y obtener tu permiso de trabajo legal, debes reunir una serie de documentos esenciales e de carácter obligatorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España exige que presentes los siguientes elementos:

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