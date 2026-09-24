FOTO: Periodista resulta herida en el Congreso de Colombia tras caerle una ventana encima

El miércoles 23 de septiembre de 2026, la jornada habitual en la capital se vio interrumpida por un accidente laboral dentro de las instalaciones del Capitolio Nacional, en Bogotá.

La periodista Luna Mejía Farías, quien trabaja para el periódico El Espectador, sufrió lesiones mientras realizaba su cobertura periodística en el área asignada a los medios de comunicación.

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Para que entiendas con exactitud cómo sucedieron los hechos y qué han dicho las autoridades, aquí te detallamos la información confirmada por el Congreso de la República y los voceros institucionales.



#EnDesarrollo El Congreso de la República lamentó el accidente que sufrió esta tarde la periodista de El Espectador, Luna Mejía, en el Capitolio Nacional, luego de que una ventana cayera en la oficina de prensa.

La corporación, a través del presidente del Congreso, Honorio… pic.twitter.com/j7eMTg1gPS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 23, 2026

¿Qué le pasó a la periodista Luna Mejía en el Congreso de la República?

El incidente se registró en la oficina de prensa del Congreso, el espacio dentro del Capitolio Nacional acondicionado para que los comunicadores de diferentes medios realicen el cubrimiento de la labor legislativa.

Según los reportes oficiales, una ventana de gran tamaño se desprendió de la estructura física y cayó sobre el cuerpo de la periodista Luna Mejía Farías.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó ante la plenaria que el objeto impactó a la comunicadora en la cabeza y en el cuerpo.

Ante la emergencia, la jefa de Recursos Humanos del Senado, María Mónica Pérez López, indicó que la institución activó de inmediato los protocolos de atención y respuesta.

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Inicialmente, Mejía Farías recibió primeros auxilios por parte del personal médico del Senado en el mismo recinto.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a la unidad de Urgencias del Hospital San Ignacio, en Bogotá, acompañada por funcionarios de la corporación.

De acuerdo con el reporte del Congreso, la comunicadora ingresó al centro médico en estado consciente y estable, aunque en el momento del comunicado no se entregaron detalles médicos técnicos adicionales sobre su condición.

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¿Por qué se cayó la ventana y cuál es la situación del edificio del Congreso?

Una de las principales dudas entre los ciudadanos es cómo pudo desprenderse una estructura de este tipo en la sede del Poder Legislativo.

Sobre este punto, el Congreso precisó que en su comunicado inicial no se brindaron detalles técnicos sobre las causas exactas del desprendimiento de la ventana, ni se aclaró si el elemento había recibido alguna revisión específica previa.

Sin embargo, la corporación aprovechó la coyuntura para denunciar las graves deficiencias presupuestales que afectan la conservación del Capitolio Nacional.

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Se trata de una estructura física construida hace aproximadamente 100 años, la cual requiere un plan constante de restauración, mantenimiento y modernización para garantizar la seguridad de quienes acuden allí diariamente.

María Mónica Pérez López señaló directamente que el Ministerio de Hacienda no ha asignado durante los últimos periodos los recursos solicitados por el Senado para el adecuado mantenimiento físico de la edificación.

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Esta carencia presupuestal se presenta a pesar de que las instalaciones son transitadas todos los días por congresistas, trabajadores, periodistas y visitantes.

¿Qué medidas y llamados se hicieron tras el accidente en el Capitolio?

El hecho causó consternación entre los parlamentarios durante la sesión legislativa. El senador Honorio Henríquez intervino públicamente para expresar su solidaridad con la periodista de El Espectador y desear su pronta recuperación.

Asimismo, Henríquez hizo una solicitud formal a la división administrativa y de Bienes y Servicios del Senado para adelantar una revisión exhaustiva de todas las instalaciones del edificio, con el propósito de prevenir nuevos riesgos para los asistentes.

El congresista enfatizó que las limitaciones de fondos vienen impidiendo una inspección adecuada desde hace varios años.

Afirmó que desde hace cuatro años se han registrado contingencias similares y que, a pesar de reiterar las solicitudes de asignación presupuestal ante las autoridades gubernamentales correspondientes, solo han obtenido "ecos y oídos sordos".

Entre tanto, las autoridades de la corporación señalaron que se continuará evaluando el caso para establecer con exactitud las circunstancias del accidente.