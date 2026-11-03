Estas serían las etapas que atraviesa el alma después de morir, según una tanatóloga

La muerte del cuerpo físico no necesariamente representa el final de la existencia espiritual. Así lo sostiene Jennifer Gómez, especialista en tanatología, quien durante una entrevista en el Klub de La Kalle explicó su visión sobre la trascendencia del alma, un proceso que, según su interpretación, incluye desprendimiento material, limpieza emocional y un juicio final ante Dios.

La profesional explicó que, desde su perspectiva, la muerte no representa el final inmediato del recorrido del ser humano, pues existe un proceso de transición en el que el alma se desprende de aquello que la mantiene ligada a la vida terrenal. Sus declaraciones despertaron diferentes reacciones en las redes sociales.

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De acuerdo con ella, después del fallecimiento comienza un camino de transformación que incluye varias etapas de conciencia, limpieza y renovación. La también medium sostiene que este tránsito permite dejar atrás los vínculos materiales y emocionales antes de llegar al encuentro definitivo con Dios.



¿Qué pasa con el alma después de morir según la tanatóloga?

Al explicar lo que ocurre durante esta transición, señaló que el alma necesita atravesar un proceso antes de continuar su recorrido espiritual: "Esta alma que pertenece hoy tiene que ir a hacer un trance y tiene que limpiarse y tiene que renovarse en muchas cosas para volver", afirmó.

También describió este recorrido como una serie de niveles o escenarios que permiten comprender progresivamente la nueva realidad. Para ilustrarlo, utilizó una comparación con un estadio: "Va a un escenario similar como a un estadio, tiene anillos en donde el primer desprendimiento irónicamente de nosotros los seres humanos es de lo material".

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Según su explicación, uno de los primeros pasos consiste en reconocer que las pertenencias acumuladas durante la vida ya no hacen parte de esa nueva etapa. La persona debe tomar conciencia de que no puede seguir utilizando aquello que antes consideraba suyo: "Después de que ya la persona entiende y entra en conciencia de que eso no le pertenecía y que ya no puede hacer uso, surge otro lugar que es el desprendimiento emocional".

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Este segundo momento representa una separación de los afectos y los vínculos construidos durante la vida. Desde su perspectiva, dejar atrás esos apegos resulta necesario para que el alma pueda avanzar hacia otras etapas de su recorrido.

¿Cómo es la limpieza emocional y el juicio final ante Dios?

Otro de los aspectos que llamó la atención durante la entrevista fue la explicación sobre la revisión de las experiencias vividas; indicó que el proceso contempla que: "Hay aproximadamente siete, ocho escalas en donde se dice que hay que pasar por una de ellas en donde yo voy a ver lo malo que yo hice y cómo hice sentir" explicó.

En ese recorrido, el perdón ocupa un lugar fundamental, pues la especialista considera que cada individuo tiene la posibilidad de reconocer sus errores y liberarse de las cargas emocionales que conserva:"Tengo la oportunidad de autoperdonarme y viceversa, lo que me hicieron a mí, lo que me hicieron sentir, y tengo la oportunidad de perdonar", agregó Gómez.

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Finalmente, Jennifer Gómez explicó que la limpieza emocional permite llegar al juicio divino con menos cargas "voy muy baja de carga", señaló al referirse a este proceso de renovación, antes de precisar que, desde su perspectiva, Dios es quien se encarga de realizar la evaluación final del alma.