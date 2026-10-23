¿Es malo intentar comunicarse con difuntos después de su fallecimiento? Experta advierte

La muerte de un ser querido puede despertar preguntas difíciles de responder, especialmente cuando surge el deseo de establecer una comunicación espiritual con quien ya partió. ¿Hay que esperar unos días o semanas antes de intentarlo? La tanatóloga Esperanza Cruz explicó qué recomienda en estos casos.

Durante una entrevista en el podcast El Klub de La Kalle, la autora del libro Mi cita con el cielo abordó esta inquietud y explicó por qué considera importante no apresurar estos encuentros: “Lo prudente es esperar un poco”, señaló al referirse al tiempo que debería transcurrir después del fallecimiento.

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¿Cuánto tiempo se debe esperar para comunicarse con un familiar fallecido?

Para Esperanza Cruz, uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta es el estado emocional de quien atraviesa la pérdida. Ella explicó que los primeros días pueden ser especialmente difíciles para procesar una experiencia de este tipo con serenidad: “Primero el doliente está en un modo supervivencia, no está en un modo pleno de atención”, afirmÓ.

También habló sobre la transición espiritual de quien falleció y la importancia de no apresurar el proceso, manifestando que: “hay que permitirle al ser que haga esa transición sana” antes de buscar una posible comunicación.

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Aunque la inquietud por recibir una señal puede aparecer después de una partida, recomienda actuar con prudencia y reconocer la vulnerabilidad emocional que acompaña el duelo. Su orientación se centra en evitar decisiones apresuradas cuando el dolor todavía es muy reciente.

¿Qué pasa si intentas comunicarte con un difunto inmediatamente?

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La tanatóloga aconseja no recurrir de inmediato a médiums cuando la tristeza y la desesperación dificultan afrontar su ausencia. En su lugar, propone buscar acompañamiento profesional para contar con herramientas que permitan manejar las emociones durante esta etapa:

“Lo que sí les recomiendo es hacer una sesión de psicología o de tanatología para poder empezar a hacer un plan de contención”, puntualizó durante la conversación. Así, destacó la importancia de recibir orientación para afrontar la pérdida sin sentirse obligado a buscar respuestas inmediatas.

De igual manera, advirtió sobre las personas que presentan instrucciones rígidas para manejar el duelo o prometen indicar exactamente qué debe hacerse: “Si un experto te dice cómo hacerlo, huye de ahí, porque así no funciona”.

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¿Cómo afrontar la tristeza tras la muerte de un ser querido?

En medio del duelo, la especialista invita a reconocer las emociones sin intentar reprimirlas. Para ella, llorar y permitirse sentir tristeza son parte de la experiencia de despedirse de alguien importante, por lo que no deberían convertirse en motivos de culpa.

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La tanatóloga también cuestionó la creencia de que llorar por una persona fallecida pueda impedirle descansar. Por eso, aconseja no dejarse llevar por comentarios de terceros que generen temor o presión durante un momento de especial sensibilidad.

Mira la entrevista completa: