Cómo afrontar dolor por la muerte de un ser querido sin caer en el sufrimiento constante

Enfrentar la partida física de un familiar, un hijo o un ser querido es una de las experiencias más difíciles que puedes experimentar a lo largo de tu vida.

La sensación de que la existencia terminó o de que no es posible continuar se presenta con frecuencia cuando el impacto de la despedida es profundo.

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Frente a este panorama, la tanatóloga Esperanza Cruz comparte recomendaciones prácticas para gestionar el dolor y comprender la función curativa que cumplen tus emociones durante el duelo.



El error más recurrente que puedes cometer cuando sufres una pérdida es intentar evadir o bloquear lo que sientes. En lugar de ocultar el dolor o aparentar fortaleza inmediata, la primera pauta fundamental consiste en darte permiso de sentir y atravesar la tristeza.

El duelo no es un proceso automático en el que te duermes sufriendo y al día siguiente te levantas completamente recuperado; es un trayecto en el que debes permitirte vivir cada etapa emocional sin presiones.

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¿Qué hacer para afrontar el dolor por la muerte de un ser querido?

Para manejar la ausencia de esa persona especial, es indispensable que no te conviertas en un "comprador de historias" o mitos sociales. La sociedad actual tiende a juzgar constantemente el comportamiento del doliente y a dictar normas rígidas.

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Surgen múltiples supuestos expertos a decirte qué debes hacer, criticando si te vistes de negro o si decides usar prendas de otros colores. Igualmente, es común que te digan frases como "no llores porque ya es un ángel" o "si lloras no lo dejas descansar en paz".

Esperanza Cruz señala que debes ignorar estas creencias infundadas. El llanto que expresas no interfiere con el descanso en paz de la persona fallecida.

Tampoco debes forzarte a cumplir expectativas ajenas sobre cómo vestir o cómo actuar. Si notas que el dolor es avasallador y te impide continuar, lo adecuado es buscar apoyo especializado con psicólogos o tanatólogos.

Asimismo, la integración en grupos de apoyo de la comunidad tanatológica permite a las personas rotas encontrar acompañamiento para resignificar su vida.

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¿Por qué las lágrimas tienen un mensaje y ayudan a sanar el corazón?

Dentro del proceso de duelo, el llanto cumple una función biológica y espiritual de enorme trascendencia. Esperanza Cruz explica que las lágrimas tienen un mensaje absolutamente divino.

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Su recorrido no es casual: las lágrimas caen en dirección hacia el corazón con el objetivo físico y emocional de limpiarlo y purificarlo.

Reprimir el llanto por miedo al qué dirán o por creer erróneamente que perjudicas a tu ser querido solo genera mayor tensión en tu cuerpo.

Permitirte llorar ayuda a liberar la carga que se acumula en el pecho y permite que el proceso de adaptación continúe de forma natural.

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Es importante diferenciar entre sentir dolor y vivir en un sufrimiento continuo. Aunque la pérdida de un familiar querido nunca deja de doler por completo —como ocurre con las madres que pierden a sus hijos—, es posible aprender a vivir el duelo sin llevar una vida sumida en el sufrimiento constante.

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Honrar la memoria del ser querido a través de la propia vida y buscar contención profesional son los pasos idóneos para transformar el dolor en un recuerdo amoroso.

Mira la entrevista completa aquí: