La médium Ayda Valencia revela diferencia entre brujería y karma: "Nosotros elegimos"

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, la médium Ayda Valencia explicó cómo diferenciar entre la brujería y el karma, dos conceptos que suelen confundirse cuando una persona atraviesa una racha complicada. Para ella, no todo lo negativo tendría un origen externo.

La vidente, aseguró que muchas personas llegan a pensar que alguien les hizo un trabajo sin detenerse a analizar su propio comportamiento:“Del 100% de gente que dice que tiene brujería, del 100%, el 90% es carga, es falso”.

Publicidad

Puedes leer: Ayda Valencia cuenta experiencia con mamá de reconocido actor; no podía descansar en paz



¿Cuál es la diferencia entre brujería y karma?

Según la explicación de Ayda Valencia, la principal diferencia está relacionada con el origen de cada situación. La brujería implicaría una intención dirigida hacia otra persona, mientras que el karma estaría relacionado con las consecuencias que pueden surgir a partir de las propias acciones.

La médium fue enfática al hablar de la intención negativa: “El hecho de que yo le desee algo malo a alguien, yo ya ahí estoy haciendo brujería”, manifestó. De esta manera, para ella, la voluntad de afectar a alguien ocupa un lugar importante al momento de identificar este tipo de situaciones.

Puedes leer: ¿Los gatos negros son de mala suerte? El verdadero significado que pocos conocen

Publicidad

En el caso del karma, la explicación apunta hacia la ley de causa y efecto. Es decir, las acciones de una persona tendrían consecuencias sobre su propia vida. Por eso, antes de asumir que existe una influencia externa, Ayda considera importante observar qué está ocurriendo con la conducta personal.

También cuestionó la creencia de que encender velas o realizar determinadas prácticas sea suficiente para cambiar una situación. “Muchas veces yo puedo prender una fábrica completa de velas, pero si soy un patán, soy una grosera, hablo más, soy deshonesto, pues ¿qué voy a traer a mi vida?”, expresó.

Publicidad

¿Qué señales pueden ayudar a saber si es karma?

Para la vidente, una señal que puede orientar la diferencia está en el origen de lo que está ocurriendo. Si existe una intención consciente de otra persona para perjudicar, su explicación lo relaciona con la brujería. Si las dificultades están conectadas con decisiones y comportamientos propios, entraría el concepto de karma.

La médium también habló de las situaciones que pueden heredarse dentro de una familia y que, desde su perspectiva, hacen parte de los llamados karmas generacionales. “El karma, ¿qué es el karma? Es heredar no solo la casa, el carro y la beca, sino que se heredan estas situaciones”, explicó.

Además, insistió en la importancia de asumir responsabilidad por las propias acciones. “Hay que asumir la responsabilidad de nuestra vida, de las cosas que hacemos, porque no solamente nosotros heredamos karma generacionales, nosotros vamos generando carmitas”, agregó.

Publicidad

Puedes leer: ¿Alma de Yeison Jiménez ya pudo trascender? La respuesta de Ayda Valencia

¿Por qué no todo problema sería brujería?

Publicidad

Otro aspecto señalado por Ayda Valencia tiene que ver con las personas que buscan respuestas cuando sienten que algo no marcha bien. La especialista advirtió sobre quienes pueden aprovecharse de esa preocupación y describió acudir constantemente a charlatanes como "un barril sin fondo".

Por eso, su explicación plantea no atribuir automáticamente cada dificultad a un hechizo. Para distinguir entre brujería y karma, la clave estaría en identificar si existe una intención externa dirigida hacia la persona o si aquello que ocurre guarda relación con sus propias acciones y decisiones.

Mira la entrevista completa: