Los recientes debates sobre la reestructuración del IVA y la reforma tributaria en Colombia han generado dudas entre millones de hogares que dependen de las ayudas del Estado.

Entre las reglas actuales de depuración de bases de datos y las nuevas condiciones que propone el Gobierno para el futuro del programa, ya está claro que estas personas dejan de recibir o quedarían por fuera del subsidio si no cumplen con los requisitos exigidos por las entidades oficiales.

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1. ¿Quiénes dejan de recibir el subsidio HOY en 2026?

Actualmente, no se ha aprobado un alza general del IVA en el país (de hecho, el Ejecutivo retiró la propuesta de gravar los alimentos de la canasta familiar).



Sin embargo, Prosperidad Social mantiene un filtro estricto en cada ciclo de pago vigente de la Compensación del IVA. Los hogares que salen del listado de beneficiarios hoy pertenecen a estos grupos:



Hogares que subieron de grupo en el Sisbén IV: Si al cruzar información financiera o laboral el núcleo familiar pasa de los grupos A o B (pobreza extrema o moderada) hacia los grupos C o D , el sistema suspende el giro de forma automática.

Si al cruzar información financiera o laboral el núcleo familiar pasa de los grupos (pobreza extrema o moderada) hacia los grupos , el sistema suspende el giro de forma automática. Beneficiarios que no reclaman sus giros: Dejar acumular pagos sin cobrar en los operadores autorizados (como SuperGIROS o SuRed) genera una alerta de inactividad y provoca el retiro del cupo para cederlo a otra familia en lista de espera.

Dejar acumular pagos sin cobrar en los operadores autorizados (como SuperGIROS o SuRed) genera una alerta de inactividad y provoca el retiro del cupo para cederlo a otra familia en lista de espera. Personas con inconsistencias en sus datos: Reportes de duplicidad en documentos de identidad, falta de actualización de encuesta o ingreso a otros subsidios incompatibles dejan al titular por fuera del programa.

Puedes leer: Este es el monto exacto para pedir en Shein y Temu sin que te cobren IVA en Colombia



2. ¿Quiénes quedarían por fuera si se aprueba la reforma tributaria?

Por otro lado, el proyecto de reforma (Ley de Rescate Económico) presentado por el Ministerio de Hacienda busca reemplazar el subsidio actual en 2028 por un reembolso directo llamado Devolución EfectIVA (que proyecta devolver el 100 % del impuesto pagado, cerca de $231.000 mensuales en promedio, a los hogares más vulnerables).



Si el Congreso aprueba este proyecto tal como fue radicado, analistas advierten que quedarían excluidas en la práctica las siguientes personas:



Quienes compren sin factura electrónica: El reembolso funcionará cruzando las compras registradas con el número de cédula del ciudadano. Las familias en zonas rurales o barrios populares que compren en tiendas de barrio donde no emiten factura digital no podrían demostrar el pago del impuesto para recibir el reembolso completo. Ciudadanos sin cuenta bancaria o billetera digital: El sistema exige tener un producto financiero activo o una llave de pago registrada ante la DIAN para recibir la transferencia en un plazo máximo de 15 días. Personas fuera de los umbrales de focalización: Quienes no tengan su ficha del Sisbén actualizada al momento de entrar en vigencia la norma no serán incluidos en la liquidación.

¿Cómo verificar si sigues activo en el programa?

Para evitar perder el incentivo vigente, consulta periódicamente el estado de tu hogar en el portal oficial de Prosperidad Social con tu número de cédula y cobra tus giros dentro de las fechas anunciadas.