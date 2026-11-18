Comprar ropa, accesorios y artículos para el hogar en plataformas internacionales se ha vuelto un hábito diario. Sin embargo, muchos usuarios se llevan una sorpresa al revisar el resumen de pago o al recibir su paquete en casa.

Entender cuál es el tope para pedir en Shein y Temu sin que cobren IVA es fundamental para cuidar tu bolsillo y evitar sobrecostos aduaneros en Colombia.

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¿Cuál es el monto límite en dólares y pesos colombianos?

De acuerdo con las regulaciones vigentes en Colombia y el estatuto aduanero de la DIAN, los envíos internacionales que ingresan al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes tienen reglas muy claras.



Anteriormente, el umbral libre de impuestos era de 200 dólares (alrededor de $661.910 pesos colombianos).



No obstante, tras los ajustes tributarios recientes, el tope máximo para que un envío internacional esté exento de IVA es de 50 dólares estadounidenses, lo que equivale a unos $165.478 pesos colombianos según la TRM vigente.

Si el valor total de tu carrito de compras supera esos 50 dólares ($165.478 COP), la aduana aplicará automáticamente el cobro del 19 % correspondiente al IVA sobre el valor de la mercancía.

Además, si tu pedido sobrepasa los 200 dólares ($661.910 COP), también deberás asumir el pago de aranceles adicionales que varían según la categoría del producto.

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El factor clave: ¿Desde qué país sale tu paquete?

Existe un detalle técnico que muchos compradores pasan por alto y que define si pagas o no impuestos:



Envíos desde Estados Unidos: Gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC), los paquetes que se despachan desde bodegas ubicadas en territorio estadounidense mantienen beneficios especiales. Si tu pedido cuesta menos del límite establecido y cumple con las normas de origen, no paga IVA ni arancel .

Gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC), los paquetes que se despachan desde bodegas ubicadas en territorio estadounidense mantienen beneficios especiales. Si tu pedido cuesta menos del límite establecido y cumple con las normas de origen, . Envíos directos desde China: Colombia no tiene un TLC vigente con este país. Por lo tanto, los paquetes enviados directamente desde Asia están sujetos a un control estricto. Si superan el tope de los 50 dólares ($165.478 COP), el sistema liquidará el impuesto de inmediato.

Temu, imagen de referencia Foto: Temu y Labs.google

Consejos prácticos para evitar cobros extra en Shein y Temu

Para asegurar que tus compras internacionales lleguen sin recargos inesperados, aplica estas recomendaciones antes de finalizar tu transacción:



Divide tus pedidos grandes: Si tu lista de deseos suma 90 dólares (unos $297.860 pesos), es mucho más rentable dividir la compra en dos pedidos separados de 45 dólares cada uno ($148.930 pesos aproximadamente). Asegúrate de hacerlos con un par de días de diferencia para que no coincidan en el mismo vuelo de carga. Revisa el desglose en el checkout: Tanto Shein como Temu suelen mostrar en la pantalla final si los impuestos están incluidos o si el pedido aplica para exención. Verifica siempre el subtotal en pesos colombianos antes de ingresar los datos de tu tarjeta. Ten en cuenta los proyectos de reforma: El Gobierno y el Congreso discuten constantemente nuevas medidas tributarias que buscan gravar con IVA del 19 % todas las compras en plataformas extranjeras sin importar su valor. Mantente atento a las actualizaciones oficiales antes de hacer compras masivas.

Siguiendo esta regla de los 50 dólares ($165.478 COP) y verificando el origen del despacho, podrás seguir aprovechando las ofertas de estas aplicaciones sin afectar tu presupuesto.

