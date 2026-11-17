Pocos ciudadanos en Colombia conocen que figurar en la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) representa un alivio económico directo para el bolsillo al momento de gestionar trámites públicos.

Dependiendo del grupo socioeconómico en el que te encuentres clasificado, tienes derecho a solicitar sin costo documentos clave que normalmente implican desembolsos de miles e incluso cientos de miles de pesos.

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Esta medida administrativa busca garantizar de forma efectiva el derecho a la identidad y la documentación a la población vulnerable o de escasos recursos, incluyendo a los colombianos que residen en el exterior.



¿Cuáles son los 6 documentos que se pueden tramitar gratis según tu grupo del Sisbén?

De acuerdo con las disposiciones institucionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades competentes, existen seis trámites específicos cuyos cobros se exoneran según el nivel y subgrupo en el que estés categorizado:

Servicios de registro civil e identificación: Exonera el cobro de la expedición por primera vez del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, al igual que la tramitación de la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. Duplicado y rectificación de documentos: Aplica para los trámites de rectificación o duplicado de la tarjeta de identidad y de la cédula de ciudadanía. Esta exoneración se concede por una sola vez. Copias y certificados de registros civiles: La expedición de copias y certificaciones de los registros civiles guardados en los archivos de la Registraduría también cuenta con gratuidad por una única ocasión.

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Cédula digital: Si estás ubicado en el grupo A del Sisbén, puedes tramitar la nueva cédula digital de manera 100 % gratuita. Esto te permite ahorrar los $76.100 que cuesta habitualmente la tarifa de expedición. Pasaporte ordinario: Los ciudadanos pertenecientes a los grupos A y B del Sisbén tienen la opción de gestionar el pasaporte ordinario sin cancelar los $190.000 de su costo tradicional. Libreta militar: Si te encuentras clasificado en los grupos A, B o en determinados subgrupos del grupo C, puedes solicitar la expedición de tu documento militar de forma gratuita, acreditando la clasificación correspondiente mediante certificación.

Aprovechar este abanico de exenciones te permite ahorrar sumas que parten desde los $100.000 y que superan montos más elevados al consolidar varios trámites en el hogar.

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¿Qué grupos del Sisbén pueden acceder a la exoneración de pago y cuáles son los requisitos?

La metodología Sisbén IV categoriza a los hogares colombianos en cuatro grandes grupos operativos para evaluar sus condiciones socioeconómicas y focalizar los beneficios del Estado:

Grupo A (Pobreza extrema): Comprende desde el subgrupo A1 hasta el A5. Sus integrantes cuentan con el nivel más alto de acceso a exenciones de cobro en la cédula digital, pasaporte, libreta militar y servicios de registro civil e identificación.

Comprende desde el subgrupo A1 hasta el A5. Sus integrantes cuentan con el nivel más alto de acceso a exenciones de cobro en la cédula digital, pasaporte, libreta militar y servicios de registro civil e identificación. Grupo B (Pobreza moderada): Abarca las clasificaciones desde B1 hasta B7. Sus miembros acceden a la exoneración en la expedición del pasaporte ordinario y la libreta militar.

Abarca las clasificaciones desde B1 hasta B7. Sus miembros acceden a la exoneración en la expedición del pasaporte ordinario y la libreta militar. Grupo C (Vulnerable): Clasificado de C1 a C18. Determinados ciudadanos pertenecientes a este grupo pueden optar por la gratuidad en el trámite de la libreta militar.

Clasificado de C1 a C18. Determinados ciudadanos pertenecientes a este grupo pueden optar por la gratuidad en el trámite de la libreta militar. Grupo D (Población no pobre ni vulnerable): Incluye desde D1 hasta D21.

La recolección de los datos de cada hogar está a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante encuestas que analizan cinco dimensiones esenciales del bienestar: vivienda y servicios públicos, educación, salud, ocupación e ingresos, y antecedentes sociodemográficos. A partir de este diagnóstico, se calcula el Índice de Pobreza Multidimensional y se efectúa la asignación del grupo correspondiente.

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Para acceder a la gratuidad en cualquiera de estos seis documentos, debes acercarte a la autoridad local, departamental o nacional competente y solicitar previamente el certificado de exoneración que valide tu pertenencia y puntaje en el Sisbén. Una vez obtenido dicho certificado, podrás adelantar la expedición del documento sin costo alguno.