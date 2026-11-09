Subsidios del Sisbén para grupos A y B: Lista de beneficios y cómo verificar categoría

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) ha funcionado durante años en Colombia como la herramienta principal para identificar y focalizar a la población ciudadana que requiere auxilios económicos o apoyos en especie.

A través de esta focalización, entidades nacionales, regionales y locales otorgan diferentes incentivos dirigidos a cubrir necesidades en vivienda, educación y finanzas personales.

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La estructura actual del Sisbén IV se divide en cuatro grupos principales, determinados por las condiciones de vida de cada hogar y su capacidad de generación de ingresos mensuales.



El Grupo A comprende las subdivisiones de la A1 a la A5 y clasifica a las personas en situación de pobreza extrema, quienes registran la menor capacidad para generar ingresos.

Por su parte, el Grupo B abarca desde la B1 hasta la B7 e incluye a la población en condición de pobreza moderada, caracterizada por contar con una capacidad de generación de ingresos ligeramente superior a la del grupo A.

Asimismo, el sistema contempla el Grupo C (C1 a C18) para población vulnerable en riesgo de caer en pobreza y el Grupo D (D1 a D21) para personas clasificadas como no pobres y no vulnerables.

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¿Qué subsidios y beneficios reciben los grupos A y B del Sisbén en Colombia?

Si te encuentras registrado en los grupos A o B del Sisbén IV, puedes acceder a programas de atención en diversas áreas prioritarias:

1. Transferencias monetarias y giros económicos

Renta Ciudadana: Programa dirigido a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Entre sus criterios de priorización se contempla a los núcleos familiares que integran a personas con discapacidad, adolescentes, o niños y niñas en etapa de primera infancia.

Programa dirigido a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Entre sus criterios de priorización se contempla a los núcleos familiares que integran a personas con discapacidad, adolescentes, o niños y niñas en etapa de primera infancia. Colombia Mayor: Auxilio económico social orientado a atender a los adultos mayores que están en pobreza extrema o que no cuentan con una pensión asegurada.

Auxilio económico social orientado a atender a los adultos mayores que están en pobreza extrema o que no cuentan con una pensión asegurada. Devolución del IVA: Plan de atención diseñado para reducir el impacto del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en los hogares con menores recursos del país.

Plan de atención diseñado para reducir el impacto del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en los hogares con menores recursos del país. Renta Joven: Iniciativa enfocada en respaldar a la población juvenil al fomentar su inclusión social, educativa y laboral cuando se hallan en condición de pobreza o vulnerabilidad.

2. Acceso a solución de vivienda

Los ciudadanos de los grupos A y B pueden postularse al Subsidio Familiar de Vivienda Nueva. Este beneficio otorga recursos económicos dirigidos a facilitar la compra de casa o apartamento propio dentro de proyectos catalogados como de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP).

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3. Educación superior con gratuidad

Si logras la admisión en una carrera profesional dentro de una universidad o institución pública de educación superior, puedes aplicar a la Política de Gratuidad. Este auxilio cubre el 100% del valor total de la matrícula de pregrado para los estudiantes que cumplen los requisitos fijados por el programa.

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4. Expedición gratuita de documentos de identidad

Estar clasificado en los grupos A o B te otorga el derecho a realizar de forma gratuita el trámite de diversos documentos de identificación personal. Puedes solicitar sin costo alguno el registro civil de nacimiento, el duplicado de la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad, la libreta militar y los certificados de antecedentes judiciales, entre otros trámites.

¿Cómo consultar tu grupo y puntaje del Sisbén en el portal web por cédula?

Para verificar tu clasificación o revisar la información registrada en tu ficha del sistema, debes realizar el proceso de consulta en la plataforma oficial de la Ventanilla Social. Los pasos a seguir son los siguientes: