¡Pilas! Esto puede pasar si no reclamas el subsidio familiar a tiempo

Los trabajadores que reciben el subsidio familiar a través de una caja de compensación deben estar pendientes de los pagos que tienen disponibles, pues este beneficio económico tiene un plazo legal para ser reclamado. Si el dinero permanece sin cobrar durante tres años, puede prescribir y dejar de estar disponible para el trabajador.

Esta disposición está contemplada en la Ley 21 de 1982 y en las normas que regulan la prescripción de los derechos laborales. La medida aplica a la cuota monetaria del subsidio familiar, es decir, al dinero que reciben los trabajadores por cada persona a cargo que cumple las condiciones para acceder al beneficio.

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¿Cuánto tiempo tienes para retirar el subsidio familiar?

De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, las cuotas monetarias que no son cobradas prescriben después de tres años, contados desde que el dinero queda a disposición del trabajador para su cobro.

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Esto significa que no basta con tener el beneficio reconocido: también es importante revisar periódicamente si existen pagos pendientes y retirarlos dentro del plazo establecido.

La regla tiene fundamento en el artículo 6 de la Ley 21 de 1982, que establece que las acciones relacionadas con el subsidio familiar prescriben según los términos del Código Sustantivo del Trabajo. A su vez, el artículo 488 de este código contempla un periodo general de tres años para reclamar derechos laborales, contado desde que la obligación se hace exigible.

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¿Qué ocurre cuando se cumple ese tiempo? La Superintendencia explica que los recursos correspondientes a las cuotas monetarias no cobradas son trasladados por las cajas de compensación a sus fondos de obras y programas sociales. Por eso, el trabajador puede perder la posibilidad de reclamar ese dinero una vez se configura la prescripción.

¿Cómo consultar si tienes subsidio familiar pendiente de cobro?

Si estás afiliado a una caja de compensación, puedes verificar directamente si tienes cuotas monetarias disponibles o pagos que todavía no has retirado. Para hacerlo, debes consultar los canales oficiales de atención de la entidad a la que perteneces.

También puedes comunicarte con la caja y solicitar información sobre los periodos pendientes, las fechas en que fueron puestos a disposición y el plazo que tienes para reclamarlos.

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La Superintendencia del Subsidio Familiar recomienda acudir a la caja correspondiente cuando una persona desconoce que tiene cuotas pendientes. Si no recibe una respuesta satisfactoria, puede acercarse a la Oficina de Atención al Usuario de esa entidad de vigilancia.

Es importante recordar que el subsidio familiar es una prestación social que busca aliviar los gastos de los trabajadores de menores y medianos ingresos que tienen personas a cargo. Puede entregarse en dinero, especie o servicios, pero el plazo de prescripción mencionado se refiere específicamente a la cuota monetaria.

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Por eso, si recibes este beneficio, revisar tu saldo y reclamar los pagos pendientes puede evitar que pierdas un dinero que te corresponde.