Subsidio de nómina que pagará Ministerio del Trabajo, ¿tu perfil aplica al beneficio?

Si estás en la búsqueda constante de trabajo para fortalecer tus conocimientos profesionales, técnicos o tecnológicos, o si lideras una pequeña unidad productiva en el país, esta medida te interesa directamente.

El Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de la ministra Natalia López Fuentes, lanzó de manera oficial la propuesta denominada 'Crea Empleo'.

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Este programa busca otorgar una ayuda económica directa a los empleadores para facilitar la apertura de nuevos perfiles y puestos de trabajo según las necesidades de cada sector.



El panorama del mercado laboral colombiano muestra la pertinencia de esta clase de incentivos estatales.



En agosto de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la tasa de desempleo se ubicó en el 9,4 %, registrando un aumento en comparación con el 8,6 % reportado en el mismo periodo del año 2025.

rente a este contexto, la estrategia implementada durante el gobierno de Abelardo De La Espriella tiene como propósito central dinamizar el mercado de trabajo y respaldar la productividad mediante la creación de puestos formales.

¿En qué consiste el programa ‘Crea Empleo’ del Ministerio del Trabajo y qué ayuda económica otorga?

‘Crea Empleo’ es un proyecto público enfocado en brindar un respaldo financiero concreto a las unidades empresariales que generen nuevas vinculaciones laborales.

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El beneficio económico consiste de manera específica en la financiación del 25 % de un salario mínimo legal por cada nuevo contrato formal que firmen las entidades con sus trabajadores.

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Para que este auxilio llegue de forma oportuna a los empleadores que abren las vacantes, la Cartera Laboral habilitó un esquema de postulaciones ágiles apoyado en herramientas digitales que integran controles transparentes.

El objetivo institucional es garantizar que los recursos estatales se distribuyan de manera rápida y directa hacia las empresas que están materializando las nuevas oportunidades de trabajo.

El auxilio monetario se focaliza de forma prioritaria en las micro y pequeñas empresas. Desde la visión del Ministerio del Trabajo, este segmento empresarial es considerado el motor fundamental del desarrollo nacional, razón por la cual los incentivos se dirigen a alivianar sus costos de nómina.

¿Cuáles son las condiciones y qué personas tienen prioridad para acceder al subsidio salarial?

Aunque el incentivo económico busca dinamizar las contrataciones, el Gobierno nacional aclaró que el beneficio no se otorgará a todos los trabajadores ni bajo cualquier condición laboral.

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Existen reglas contractuales y de seguridad social de obligatorio cumplimiento para que las micro y pequeñas empresas puedan recibir el desembolso del 25 % de un salario mínimo por cada puesto creado.

En primer lugar, la entrega de los incentivos financieros está estrictamente condicionada a que las empresas ofrezcan contratos de tiempo completo.

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Adicionalmente, se exige que las organizaciones garanticen el aseguramiento completo a la seguridad social y el pago formal de todas las prestaciones estipuladas en la legislación laboral vigente.

En segundo lugar, la iniciativa otorga preferencia de acceso a los grupos sociales que enfrentan los mayores retos de inserción en el mercado de trabajo.

La ministra Natalia López Fuentes enfatizó que la adjudicación del beneficio priorizará a los empleadores que contraten a:

Jóvenes que buscan ingresar a las empresas para afianzar y aplicar sus saberes profesionales, técnicos o tecnológicos.

Mujeres en las diversas regiones de Colombia.

Personas mayores de 50 años que requieren mantenerse o reincorporarse a la actividad laboral.

De acuerdo con lo expresado por la ministra de la Cartera Laboral, la prosperidad del país se edifica garantizando oportunidades incluyentes para quienes más las necesitan, asegurando que el crecimiento de las pequeñas empresas vaya de la mano con el trabajo formal y digno.

