Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CONCIERTOS EN EL CAMPÍN
MESADA Y PRIMA COLPENSIONES
ACCIDENTE COLEGIO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Devolución del IVA: grupos Sisbén elegibles para subsidio; cómo consultar si recibes giro

Devolución del IVA: grupos Sisbén elegibles para subsidio; cómo consultar si recibes giro

Conoce qué niveles del Sisbén están focalizados, cuáles son los métodos de pago disponibles y las alternativas presenciales y virtuales para verificar tu estado de forma directa.

Devolución del IVA 2026: Requisitos del Sisbén, grupos A y B, y cómo saber si cobras por SuperGIROS o banco
Devolución del IVA 2026: Requisitos del Sisbén, grupos A y B, y cómo saber si cobras por SuperGIROS o banco
Foto: Prosperidad Social
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

En Colombia, los subsidios estatales representan un recurso financiero clave para aliviar la carga económica de millones de ciudadanos que residen en distintos municipios y ciudades del país.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Estas ayudas monetarias buscan respaldar a las familias en necesidades fundamentales como la alimentación, el transporte, la vivienda y el sostenimiento básico del hogar.

Publicidad

Últimas noticias

Cuándo pagan la prima de Navidad y mesadas en Colpensiones: fechas confirmadas para 2026
Economía

Colpensiones da fechas de pago para fin de año: lo que debes saber sobre mesada y prima

Fecha del último Black Friday 2026 en Colombia: guía de rebajas y comercio electrónico
Economía

Fecha oficial para el último Black Friday del 2026 en Colombia; descuentos de hasta el 80%

Puedes leer: Cédulas que recibirán pago de $400 mil en octubre; así puedes reclamar tu subsidio

Entre las principales estrategias de atención social dirigidas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) resalta el programa de Devolución del IVA, conocido también en la reglamentación oficial como Compensación del IVA.

Este mecanismo de transferencias monetarias está focalizado específicamente en aquellos hogares que atraviesan condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Su objetivo esencial radica en mitigar el impacto económico que genera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al momento en que las personas compran bienes y servicios de primera necesidad.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Además, el DPS lleva a cabo la ejecución de estos pagos de manera simultánea con las transferencias de Renta Ciudadana, una integración operativa que permite cubrir y atender a más de 800.000 hogares beneficiarios durante cada ciclo de entrega.

Publicidad

Si te preguntas si tu hogar forma parte de la lista de receptores habilitados, aquí te explicamos a detalle los criterios de focalización por Sisbén, las vías para retirar el dinero y cómo consultar tu situación actual.

Te puede interesar

TransMilenio gratis por Ingreso Mínimo Garantizado: requisitos y paso a paso para activarlo
Economía

LINK para saber si eres beneficiario de subsidio de transporte en Bogotá; pagan en octubre

Crédito Icetex con tasa IPC + 0: quiénes aplican y cómo funciona el auxilio de interés
Economía

Volvieron subsidios del Icetex en octubre: requisitos para no perder auxilio

¿Qué grupos del Sisbén tienen derecho a recibir la Devolución del IVA en 2026?

Para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que enfrentan mayores privaciones, Prosperidad Social utiliza la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) como filtro principal de selección.

Publicidad

Si deseas saber si tu núcleo familiar cumple con el perfil requerido, debes verificar en qué letra y subgrupo del Sisbén te encuentras registrado.

De acuerdo con la información institucional, los grupos habilitados para este subsidio se dividen en dos categorías principales:

  • Grupo A (Pobreza extrema): Incluye a las familias clasificadas en los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5, así como a los hogares indígenas registrados en el sistema. Este segmento representa la prioridad más alta de atención por sus condiciones de vulnerabilidad económica.
  • Grupo B (Pobreza moderada): Abarca a los hogares ubicados dentro de los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

Si perteneces a alguno de estos grupos especificados por la entidad, cuentas con la posibilidad de recibir los incentivos monetarios programados en cada ciclo de reparto.

Con estos fondos, los beneficiarios pueden cubrir diversos gastos domésticos o destinarlos a la atención de prioridades básicas dentro de su vivienda.

Publicidad

Puedes leer: Cuarto ciclo de Renta Ciudadana: Prosperidad Social confirma cómo el RUI afectará

¿Cómo consultar si eres beneficiario de la Devolución del IVA y por cuáles medios puedes cobrar?

Saber si tu cédula está habilitada para recibir el subsidio es un trámite sencillo que puedes realizar tanto de forma presencial como a través de herramientas virtuales institucionales.

Te puede interesar

Ampliación de plazo en Colombia Mayor: hasta cuándo hay plazo para reclamar el pago del ciclo 7
Economía

Plazo extendido para Colombia Mayor: consulta nueva fecha límite y cómo cobrar subsidio

Qué cambia en la entrega de transferencias de Prosperidad Social tras el terremoto
Economía

Cambian reglas para subsidios Renta Ciudadana o Colombia Mayor; una medida de emergencia

Publicidad

En primer lugar, si prefieres recibir orientación en persona o resolver inquietudes sobre tu caso particular, puedes acudir directamente a la alcaldía municipal o local correspondiente a tu municipio o lugar de residencia.

Allí, el equipo de funcionarios encargados de la gestión social te brindará atención personalizada para verificar tu estado en las bases de datos y resolver las preguntas que tengas respecto al programa.

Por otra parte, si prefieres realizar la consulta desde tu teléfono o computador, el Departamento de Prosperidad Social dispone de canales oficiales de atención al ciudadano.

Para acceder a la asesoría virtual o telefónica, solo debes ingresar al sitio web institucional del DPS y buscar en la página principal el enlace o banner denominado 'Atención y Servicio a la Ciudadanía'.

Publicidad

Dentro de este apartado encontrarás el listado completo con las líneas telefónicas, chats y medios de contacto habilitados por la entidad para corroborar si figuraste en la nómina de pagos del ciclo.

En cuanto a los métodos de pago para retirar la ayuda económica, existen dos alternativas principales según la bancarización de tu hogar:

Publicidad

  1. Abono en cuenta bancaria o billetera digital: Si previamente registraste tu producto financiero en el Gestor de Información Financiera (GIF) del DPS, la transferencia monetaria se depositará de manera directa e inmediata en tu cuenta de banco o aplicación financiera habitual.
  2. Cobro por modalidad de giro: Si no tienes una cuenta inscrita en la plataforma del GIF, podrás reclamar el dinero presencialmente presentando tu documento de identidad en los puntos y corresponsales bancarios autorizados de las redes SuRed y SuperGIROS.

Estar atento a la información oficial y verificar con tiempo tus datos en las plataformas de Prosperidad Social te permitirá reclamar tus giros sin contratiempos.

Relacionados

Sisbén

Prosperidad Social

Servicio