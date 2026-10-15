Devolución del IVA: grupos Sisbén elegibles para subsidio; cómo consultar si recibes giro

En Colombia, los subsidios estatales representan un recurso financiero clave para aliviar la carga económica de millones de ciudadanos que residen en distintos municipios y ciudades del país.

Estas ayudas monetarias buscan respaldar a las familias en necesidades fundamentales como la alimentación, el transporte, la vivienda y el sostenimiento básico del hogar.

Publicidad

Puedes leer: Cédulas que recibirán pago de $400 mil en octubre; así puedes reclamar tu subsidio



Entre las principales estrategias de atención social dirigidas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) resalta el programa de Devolución del IVA, conocido también en la reglamentación oficial como Compensación del IVA.



Este mecanismo de transferencias monetarias está focalizado específicamente en aquellos hogares que atraviesan condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Su objetivo esencial radica en mitigar el impacto económico que genera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al momento en que las personas compran bienes y servicios de primera necesidad.

Además, el DPS lleva a cabo la ejecución de estos pagos de manera simultánea con las transferencias de Renta Ciudadana, una integración operativa que permite cubrir y atender a más de 800.000 hogares beneficiarios durante cada ciclo de entrega.

Publicidad

Si te preguntas si tu hogar forma parte de la lista de receptores habilitados, aquí te explicamos a detalle los criterios de focalización por Sisbén, las vías para retirar el dinero y cómo consultar tu situación actual.

¿Qué grupos del Sisbén tienen derecho a recibir la Devolución del IVA en 2026?

Para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que enfrentan mayores privaciones, Prosperidad Social utiliza la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) como filtro principal de selección.

Publicidad

Si deseas saber si tu núcleo familiar cumple con el perfil requerido, debes verificar en qué letra y subgrupo del Sisbén te encuentras registrado.

De acuerdo con la información institucional, los grupos habilitados para este subsidio se dividen en dos categorías principales:

Grupo A (Pobreza extrema): Incluye a las familias clasificadas en los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5, así como a los hogares indígenas registrados en el sistema. Este segmento representa la prioridad más alta de atención por sus condiciones de vulnerabilidad económica.

Incluye a las familias clasificadas en los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5, así como a los hogares indígenas registrados en el sistema. Este segmento representa la prioridad más alta de atención por sus condiciones de vulnerabilidad económica. Grupo B (Pobreza moderada): Abarca a los hogares ubicados dentro de los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

Si perteneces a alguno de estos grupos especificados por la entidad, cuentas con la posibilidad de recibir los incentivos monetarios programados en cada ciclo de reparto.

Con estos fondos, los beneficiarios pueden cubrir diversos gastos domésticos o destinarlos a la atención de prioridades básicas dentro de su vivienda.

Publicidad

Puedes leer: Cuarto ciclo de Renta Ciudadana: Prosperidad Social confirma cómo el RUI afectará

¿Cómo consultar si eres beneficiario de la Devolución del IVA y por cuáles medios puedes cobrar?

Saber si tu cédula está habilitada para recibir el subsidio es un trámite sencillo que puedes realizar tanto de forma presencial como a través de herramientas virtuales institucionales.

Publicidad

En primer lugar, si prefieres recibir orientación en persona o resolver inquietudes sobre tu caso particular, puedes acudir directamente a la alcaldía municipal o local correspondiente a tu municipio o lugar de residencia.

Allí, el equipo de funcionarios encargados de la gestión social te brindará atención personalizada para verificar tu estado en las bases de datos y resolver las preguntas que tengas respecto al programa.

Por otra parte, si prefieres realizar la consulta desde tu teléfono o computador, el Departamento de Prosperidad Social dispone de canales oficiales de atención al ciudadano.

Para acceder a la asesoría virtual o telefónica, solo debes ingresar al sitio web institucional del DPS y buscar en la página principal el enlace o banner denominado 'Atención y Servicio a la Ciudadanía'.

Publicidad

Dentro de este apartado encontrarás el listado completo con las líneas telefónicas, chats y medios de contacto habilitados por la entidad para corroborar si figuraste en la nómina de pagos del ciclo.

En cuanto a los métodos de pago para retirar la ayuda económica, existen dos alternativas principales según la bancarización de tu hogar:

Publicidad

Abono en cuenta bancaria o billetera digital: Si previamente registraste tu producto financiero en el Gestor de Información Financiera (GIF) del DPS, la transferencia monetaria se depositará de manera directa e inmediata en tu cuenta de banco o aplicación financiera habitual. Cobro por modalidad de giro: Si no tienes una cuenta inscrita en la plataforma del GIF, podrás reclamar el dinero presencialmente presentando tu documento de identidad en los puntos y corresponsales bancarios autorizados de las redes SuRed y SuperGIROS.

Estar atento a la información oficial y verificar con tiempo tus datos en las plataformas de Prosperidad Social te permitirá reclamar tus giros sin contratiempos.