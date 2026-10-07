LINK para saber si eres beneficiario de subsidio de transporte en Bogotá; pagan en octubre

Si vives en Bogotá y te movilizas habitualmente en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), esta información es muy importante para tu bolsillo.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) comenzó las recargas de pasajes gratuitos correspondientes al mes de octubre de 2026.

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Esta iniciativa se realiza a través de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y está diseñada para aliviar los costos de transporte de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en la ciudad.



Para este ciclo de octubre, el Distrito destinó una inversión total de $10.774 millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a 714.000 personas.



Los pasajes que te asignen los puedes utilizar para viajar en los buses troncales de TransMilenio, el cable aéreo TransMiCable y las rutas urbanas o azules de TransMiZonal.

¿Quiénes son los beneficiarios de los pasajes gratis de TransMilenio en octubre de 2026?

Verifica si eres beneficiario ingresando a la página web de Ingreso Mínimo Garantizado. Solo necesitas tu número de documento de identidad y el número de tu tarjeta TuLlave personalizada. Consulta aquí: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas

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Una de las ventajas clave de este programa es que no necesitas hacer inscripciones ni trámites mensuales. La asignación de los pasajes se realiza de forma automática a quienes cumplen con los criterios de focalización socioeconómica establecidos por el Distrito.

La cantidad específica de viajes que recibes depende de tus condiciones poblacionales y socioeconómicas.

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Para el ciclo de octubre de 2026, la distribución de recursos y beneficiarios entre los grupos priorizados se organizó de la siguiente manera:

Personas mayores de 62 años: Cubre a 332.000 personas beneficiarias, con un presupuesto asignado de $3.550 millones.

Cubre a 332.000 personas beneficiarias, con un presupuesto asignado de $3.550 millones. Personas en condición de pobreza: Registra a 220.000 beneficiarios, con una inversión de $4.302 millones.

Registra a 220.000 beneficiarios, con una inversión de $4.302 millones. Personas con discapacidad: Incluye a 160.000 beneficiarios, para los cuales se destinaron $2.920 millones.

Incluye a 160.000 beneficiarios, para los cuales se destinaron $2.920 millones. Personas que viven en pagadiarios: Beneficia a 710 personas.

Beneficia a 710 personas. Personas mayores de Comunidad del Cuidado: Agrupa a 478 beneficiarios.

Agrupa a 478 beneficiarios. Personas exhabitantes de calle: Incluye a 92 beneficiarios dentro del ciclo.

Además de aliviar el gasto diario de transporte para trabajar o estudiar, estos pasajes facilitan que te desplaces para acceder a servicios de la ciudad y disfrutes de eventos culturales programados en octubre, como los festivales Rock al Parque e Hip Hop al Parque.

Paso a paso: ¿Cómo activar las recargas gratuitas en tu tarjeta TuLlave?

Aunque los pasajes se asignan de manera automática en el sistema, no los verás reflejados en tu saldo hasta que realices el proceso de activación física. Para hacer efectivo este subsidio, debes contar obligatoriamente con una tarjeta TuLlave personalizada.

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Tienes dos opciones muy sencillas para validar y activar tu beneficio en las estaciones o portales del sistema:

Opción 1: En las taquillas de TransMilenio

Acércate a cualquier taquilla de estación o portal de TransMilenio. Presenta tu tarjeta TuLlave personalizada. Solicita al personal de la taquilla la activación de tu subsidio o beneficio asignado.

Opción 2: En los puntos automáticos del sistema

Dirígete a uno de los dispositivos o máquinas automáticas de recarga. Inserta tu tarjeta TuLlave personalizada en la ranura correspondiente. En el menú en pantalla, selecciona la opción «Transacciones virtuales». Elige la alternativa «Solicitar Subsidio/Convenio». Revisa en la pantalla los pasajes asignados y confirma la operación. Retira tu tarjeta una vez el proceso haya finalizado exitosamente.

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¿Qué debes tener en cuenta sobre la vigencia y consultas del subsidio?

Ten muy presente que los pasajes gratuitos no son acumulables. Esto significa que, si no activas ni utilizas los pasajes asignados durante el mes de octubre, estos viajes no se trasladarán ni se sumarán a la recarga del mes siguiente.

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Por esta razón, la recomendación de la Secretaría Distrital de Integración Social es realizar la activación lo antes posible y usar tus pasajes oportunamente.

Si tienes inquietudes sobre si eres beneficiario, requieres solucionar inconvenientes con la tarjeta o necesitas orientación adicional, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) dispone de los siguientes canales oficiales de atención:

Atención presencial: Acércate a las subdirecciones locales de Integración Social en tu localidad.

Acércate a las subdirecciones locales de Integración Social en tu localidad. Atención telefónica: Comunícate a la línea 601 380 8330, marcando la opción 6.

Comunícate a la línea 601 380 8330, marcando la opción 6. Canales virtuales: Consulta las redes sociales oficiales de la SDIS o su sitio web institucional.

Por último, recuerda mantenerte alerta ante posibles intentos de fraude relacionados con el Ingreso Mínimo Garantizado. No entregues dinero ni información personal a terceros, ya que la asignación es directa, automática y totalmente gratuita.