Él era Cristián Garzón guarda de seguridad fallecido en estación Terreros de TransMilenio

Cristián Garzón tenía 27 años y trabajaba como guarda de seguridad en TransMilenio. Este viernes 18 de septiembre, su nombre quedó relacionado con un hecho ocurrido en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca, donde recibió una herida con arma blanca en el pecho mientras intervenía ante una situación que se presentó durante el ingreso al sistema.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Garzón se encontraba prestando servicio cuando una pareja habría intentado ingresar a la estación sin pagar. En medio de la situación, el joven intervino para ayudar a una compañera que también estaba trabajando en el lugar.

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Según los testimonios difundidos tras lo ocurrido, el guarda no habría estado simplemente intentando controlar el ingreso de los usuarios. Su intervención se produjo mientras buscaba auxiliar a su compañera en medio del altercado.

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Fue entonces cuando recibió una herida en el pecho.

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La situación generó una rápida reacción entre sus compañeros, quienes intentaron trasladarlo a un centro asistencial para que recibiera atención médica. El joven fue llevado hasta un centro de Salud Total, donde, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

Capturaron a una pareja señalada por la muerte de Cristián Garzón

Las autoridades de Soacha confirmaron la captura de una pareja señalada por la muerte de Cristián Garzón.

El procedimiento ocurrió después del hecho registrado alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando la pareja habría intentado ingresar al sistema sin pagar el pasaje y una vigilante les habría exigido realizar el pago correspondiente.

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Tras la captura, los dos involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según confirmaron los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de Soacha, Julián Sánchez Perico. El procedimiento quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán avanzar en la investigación para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido en la estación Terreros y la responsabilidad de las personas capturadas.

#Bogotá | 🔵 Este es el momento en que fue detenido el presunto agresor que le quitó la vida al guarda de seguridad de Transmilenio, Cristian Garzón, cuando cumplía con su labor en inmediaciones de la estación Terreros en Soacha.



Video: Funcionario del grupo TOP GUARD LTDA. pic.twitter.com/oiGJMrpivx — La FM (@lafm) September 18, 2026