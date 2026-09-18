Guardia de TransMilenio perdió la vida en la estación Terreros al evitar el ingreso de colados

En la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026 se registró un hecho violento en la estación Terreros del sistema de transporte público TransMilenio, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Durante el cumplimiento de sus labores de vigilancia en el punto de acceso, un trabajador del esquema de seguridad fue agredido con un arma blanca, al parecer, por personas que intentaban ingresar a la estación sin pagar el pasaje.

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¿Quién era el guardia de TransMilenio que perdió la vida?

La víctima fue identificada como Cristian Garzón, un hombre de 27 años que cumplía funciones relacionadas con el control y la prevención de la evasión del pago del pasaje dentro de la estación.

La empresa de seguridad TOP GUARD LTDA., para la cual trabajaba Garzón, confirmó el fallecimiento de su colaborador como consecuencia de las heridas sufridas durante el incidente. Según la información inicial y el reporte oficial de TransMilenio S.A., los hechos comenzaron cuando un hombre y una mujer intentaron ingresar de manera irregular al sistema.

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Ante esta situación, Garzón intervino en la zona de los torniquetes con el propósito de persuadir a las personas e impedir que ingresaran sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el informe de la entidad de transporte, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física. Durante el altercado, el guarda de seguridad sufrió una grave herida provocada con un arma blanca.

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Aunque el personal de asistencia trasladó al trabajador a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica, Garzón falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

Reacciones a la muerte del trabajador de TransMilenio

Ante lo ocurrido, el concejal Juan David Quintero lamentó la muerte del trabajador y compartió detalles sobre su intervención durante el incidente. Según manifestó el funcionario, Garzón habría recibido dos heridas con arma blanca luego de intervenir para defender a una compañera de trabajo.

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El concejal también señaló que el episodio evidencia una situación de violencia que, a su juicio, desbordó los límites de la convivencia dentro de la infraestructura del transporte público.

Tras conocerse el fallecimiento, familiares, allegados, compañeros de trabajo y voceros de TOP GUARD LTDA. expresaron su consternación por la muerte de Garzón.

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Por su parte, las autoridades y los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión que terminó con la vida del trabajador en Soacha.

¡No puede ser!



Me informan que acaban de asesinar con arma blanca a un guarda de @TransMilenio.



Al parecer ocurrió en la estación Terreros y se reporta que recibió una herida mortal en el pecho por cuenta de un colado.



Esto NO puede quedar impune @SeguridadBOG. pic.twitter.com/cEnDBT4yId — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) September 18, 2026