Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CLASIFICACIÓN RUI
VIDEO EPA COLOMBIA
DETALLES CASO ANA LUCÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Guardia de TransMilenio perdió la vida en la estación Terreros al evitar el ingreso de colados

Guardia de TransMilenio perdió la vida en la estación Terreros al evitar el ingreso de colados

El joven de 27 años perdió la vida en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en Soacha, tras recibir dos heridas en el pecho.

Buses zonales de TransMilenio en la estación Terreros y recuadro con presencia de autoridades tras el trágico hecho del guardia
Un guardia de TransMilenio perdió la vida al momento de enfrentarse a dos personas que se iban a colar
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Redes Sociales y Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

En la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026 se registró un hecho violento en la estación Terreros del sistema de transporte público TransMilenio, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante el cumplimiento de sus labores de vigilancia en el punto de acceso, un trabajador del esquema de seguridad fue agredido con un arma blanca, al parecer, por personas que intentaban ingresar a la estación sin pagar el pasaje.

Últimas noticias

Imagen referencia un frasco clave encontrado como evidencia en la investigación tras el hallazgo sin vida de dos mujeres en un conjunto de Bosa
Bogotá

Encuentran sin vida a dos mujeres en un conjunto de Bogotá; un frasco es clave

Vecinas enfrentadas a golpes y baldazos por el suministro de agua de un carrotanque en la localidad de Suba, Bogotá.
Bogotá

VIDEO: Vecinas se van a golpes por agua en Suba; se dieron baldazos y el carrotanque se marchó

Puedes leer: Encuentran sin vida a dos mujeres en un conjunto de Bogotá; un frasco es clave

¿Quién era el guardia de TransMilenio que perdió la vida?

La víctima fue identificada como Cristian Garzón, un hombre de 27 años que cumplía funciones relacionadas con el control y la prevención de la evasión del pago del pasaje dentro de la estación.

La empresa de seguridad TOP GUARD LTDA., para la cual trabajaba Garzón, confirmó el fallecimiento de su colaborador como consecuencia de las heridas sufridas durante el incidente. Según la información inicial y el reporte oficial de TransMilenio S.A., los hechos comenzaron cuando un hombre y una mujer intentaron ingresar de manera irregular al sistema.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Joven acabó con la vida de su suegra en Bogotá
Bogotá

Joven acabó con la vida de su suegra que intentó defender a su hija de la agresión

Vecinas enfrentadas a golpes y baldazos por el suministro de agua de un carrotanque en la localidad de Suba, Bogotá.
Bogotá

VIDEO: Vecinas se van a golpes por agua en Suba; se dieron baldazos y el carrotanque se marchó

Publicidad

Ante esta situación, Garzón intervino en la zona de los torniquetes con el propósito de persuadir a las personas e impedir que ingresaran sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el informe de la entidad de transporte, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física. Durante el altercado, el guarda de seguridad sufrió una grave herida provocada con un arma blanca.

Publicidad

Aunque el personal de asistencia trasladó al trabajador a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica, Garzón falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

Reacciones a la muerte del trabajador de TransMilenio

Ante lo ocurrido, el concejal Juan David Quintero lamentó la muerte del trabajador y compartió detalles sobre su intervención durante el incidente. Según manifestó el funcionario, Garzón habría recibido dos heridas con arma blanca luego de intervenir para defender a una compañera de trabajo.

Puedes leer: Niño de 12 años era usado por su mamá para robar en Bogotá; lo abandonó al ser descubierta

El concejal también señaló que el episodio evidencia una situación de violencia que, a su juicio, desbordó los límites de la convivencia dentro de la infraestructura del transporte público.

Tras conocerse el fallecimiento, familiares, allegados, compañeros de trabajo y voceros de TOP GUARD LTDA. expresaron su consternación por la muerte de Garzón.

Publicidad

Por su parte, las autoridades y los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión que terminó con la vida del trabajador en Soacha.

Publicidad

Relacionados

TransMilenio

Agresiones en TransMilenio