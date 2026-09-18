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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Omar Murillo sorprendió con inesperado elogio a reconocido gobernador: ‘Está como quiere’

Omar Murillo sorprendió con inesperado elogio a reconocido gobernador: ‘Está como quiere’

El actor recordado por su papel de ‘Bola Ocho’ sorprendió a sus seguidores por reaccionar al físico del gobernador de Córdoba.

El actor Omar Murillo durante una entrevista donde lanzó un inesperado elogio a un conocido gobernador
El reconocido actor y humorista Omar Murillo dio de qué hablar tras el particular elogio que le dedicó a una autoridad departamental
Foto: imágenes tomadas de La red y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Omar Murillo, ampliamente recordado por su trayectoria en la televisión colombiana, volvió a llamar la atención en redes sociales tras referirse al físico del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuya apariencia despertó la reacción del artista.

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Todo comenzó con un contenido compartido por Omar Murillo en sus perfiles oficiales de redes sociales. En la publicación, el actor reaccionó de manera espontánea al observar imágenes del actual gobernador de Córdoba mientras disfrutaba de un momento en un río.

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¿Qué dijo Omar Murillo sobre Erasmo Zuleta?

En el video publicado en sus redes sociales, el actor dejó ver su asombro ante las imágenes del mandatario departamental. Entre risas y dirigiéndose directamente a sus seguidores, Murillo manifestó su percepción sobre la apariencia física del gobernador.

Ante esto, el actor de ‘Bola Ocho’ comentó: “Erasmo Zuleta, el gobernador de Córdoba. No soy el único que está viendo lo que estoy viendo. Ustedes me van a funar. Qué pinta, qué guapura, mírenle ese cuerpo”.

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Además de sus comentarios sobre la figura del mandatario, Murillo hizo referencia a uno de los personajes que ha interpretado durante su trayectoria en televisión. Durante su intervención, el actor evocó una frase atribuida al personaje de ‘Paty Fastidios’: “Me encanta el hombre de pelo en pecho”.

Para cerrar sus impresiones sobre las imágenes del gobernador en el río, Omar reiteró su comentario sobre la apariencia física del político: “El gobernador está como quiere; ahora me van a funar, pero está como quiere”.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las palabras de Omar Murillo?

La publicación del actor generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios respaldaron su comentario y destacaron que continúe compartiendo este tipo de contenidos, mientras que otros incluso le recomendaron mencionar a otros gobernadores.

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También hubo críticas hacia Murillo por sus palabras. Entre los comentarios que aparecen en la publicación se leen mensajes como: “Guapísimo eh”, “No has visto nada, mira el alcalde de Buenavista, Quindío” y “Hay es que dejarlo de seguir y ya”.

Cabe destacar que esta publicación se suma a otros contenidos que Omar Murillo ha compartido recientemente en sus redes sociales, en medio de la atención que ha recibido su vida personal tras su separación de Koral Costa.

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El actor y la creadora de contenido mantuvieron una relación durante varios años y confirmaron su separación a comienzos de 2026. Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivos proyectos y actividades en redes sociales.

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