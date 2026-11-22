La rutina diaria de higiene bucal se ha visto impactada por una importante alerta sanitaria en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro del mercado de 51.762 unidades de cremas dentales y enjuagues bucales tras detectar contaminación con sustancias hormonales en muestras analizadas.

La medida abarca seis productos distintos fabricados por la empresa ORL Labs LLC, diseñados tanto para el público adulto como para niños.

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Las pruebas de muestreo practicadas a los artículos identificaron la presencia no declarada de progesterona, estradiol y dehidroepiandrosterona (DHEA).



Ante este hallazgo, las autoridades sanitarias han pedido a la ciudadanía que revise minuciosamente los empaques que tiene en casa.



El proceso de retiro inició oficialmente el 11 de octubre de 2026 y recibió la clasificación formal por parte de la FDA el 6 de noviembre del mismo año. El expediente se mantiene activo a nivel nacional en territorio estadounidense. La agencia reguladora catalogó el caso como un retiro Clase II.

Esta categoría se asigna a aquellos productos cuyo uso o exposición puede provocar consecuencias adversas para la salud de carácter temporal o médicamente reversible, manteniendo una probabilidad remota de causar daños graves o irreversibles.

¿Cuáles son las cremas dentales y enjuagues retirados por la FDA?

El retiro cobija un total de seis referencias comerciales de la marca ORL Organic Oral Care. Para facilitar la verificación, a continuación te detallamos los productos divididos por su presentación, cantidad de unidades, código UPC y lotes específicos incluidos en la alerta sanitaria:

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Dentífricos retirados (Tubos de 4 onzas / 113 gramos)

En total, las cremas dentales suman 30.425 unidades afectadas:

Fresh Mint Natural Toothpaste : Se retiraron 19.247 unidades. Presenta el código UPC 850006245499 y comprende los lotes 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7.

: Se retiraron 19.247 unidades. Presenta el código UPC 850006245499 y comprende los lotes 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7. Cinnamint Toothpaste: Corresponde a 7.202 unidades. Su código UPC es 850006245512 e incluye los lotes 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3.

Corresponde a 7.202 unidades. Su código UPC es 850006245512 e incluye los lotes 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3. Bubblegum Kids Natural Toothpaste: Producto dirigido al público infantil con 3.976 unidades retiradas. Posee el código UPC 850006245505 y abarca los lotes 241029P4, 250414P4, 250520P4, 260406P4 y 260511P4.

Enjuagues bucales retirados (Botellas de 16,9 onzas / 500 mililitros)

Las tres referencias de enjuague de la misma marca suman 21.337 unidades:

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Fresh Mint Mouthwash: Representa 12.081 unidades. Identificado con el código UPC 850006245451 y los lotes 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6.

Cinnamint Kids Mouthwash: Enjuague infantil con 6.140 unidades afectadas. Su código UPC es 850006245468 e involucra los lotes 241101P10 y 241212P10.

Bubblegum Kids Mouthwash: Versión infantil de la cual se ordenó retirar 3.116 unidades. Cuenta con el código UPC 850006245475 y los lotes 241029P9, 250505P9, 250520P9 y 260406P9.

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¿Por qué retiraron estas cremas dentales y qué debes hacer si las tienes en casa?

La causa principal establecida por la FDA para ejecutar esta medida es una contaminación cruzada que involucró las hormonas progesterona, estradiol y DHEA.

No obstante, es importante precisar que el expediente oficial de las autoridades no detalla la concentración exacta de las sustancias detectadas, ni especifica cuál de los compuestos apareció en cada lote o producto en particular. Tampoco se han descrito en el registro oficial las consecuencias clínicas específicas asociadas a la exposición.

Si sueles consumir productos de esta marca o sospechas que compraste alguno de estos artículos, las autoridades sanitarias aconsejan tomar las siguientes precauciones:

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Revisa la etiqueta de tu producto: Comprueba el nombre exacto de la referencia, el formato de presentación, el código UPC impreso y, de manera fundamental, el número de lote. No te confíes únicamente de la fecha de vencimiento: La FDA advierte que las fechas de expiración registradas en estos productos (que van desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028) no resultan suficientes para determinar si una unidad está libre de contaminación. Suspende su uso de inmediato: En caso de confirmar que el código UPC y el lote coinciden con los de la alerta, debes dejar de usar la crema dental o el enjuague bucal inmediatamente.

Por el momento, el informe de la FDA no incluye el listado detallado de los comercios, supermercados o plataformas de internet donde se distribuyeron estas unidades. Asimismo, la agencia no ha emitido instrucciones puntuales sobre canales para solicitar reembolsos o devoluciones.

El expediente no reporta hasta ahora la extensión de la alerta a otros lotes o marcas adicionales.

