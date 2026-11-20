La comunidad digital en Latinoamérica y Brasil se encuentra de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento de Gabriel Augusto Mateus Félix, reconocido creador de contenido y modelo brasileño de 29 años.

La noticia generó una ola de conmoción entre sus millones de seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse de qué murió Gabriel Félix, dado que el joven gozaba de aparente buena salud y se mantenía muy activo en sus plataformas digitales.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Gabriel Félix?

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por su equipo de prensa y familiares cercanos, Gabriel Félix murió tras sufrir un mal súbito la noche del jueves 19 de noviembre de 2026.



El trágico episodio ocurrió en la ciudad de Campinas, en el interior de São Paulo, justo antes de disputar un partido de fútbol con un grupo de amigos.



Según el testimonio de su prima, Gisele Mateus Gonçalves, el influenciador había pasado el día grabando contenido con normalidad. Sin embargo, en el encuentro deportivo comenzó a sentirse mal y se desvaneció. Aunque recibió atención médica de emergencia de manera inmediata en el lugar, no logró sobrevivir. Por el momento, su entorno ha señalado que se espera el resultado oficial de la autopsia para determinar con exactitud el origen clínico del colapso repentino.

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El desgarrador mensaje de su prometida, Xsbel

La noticia fue confirmada la mañana del viernes 20 de noviembre por su prometida, la también influenciadora Isabelle Abreu, conocida popularmente en redes sociales como Xsbel. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido expresó su profundo dolor y desconcierto ante la pérdida inesperada.

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"Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Estoy sin rumbo, no sé qué hacer", escribió Isabelle, pidiendo oraciones y respeto a la privacidad de la familia en este difícil momento.

Horas más tarde, compartió un emotivo homenaje recordando a Gabriel como el amor de su vida y destacando el vínculo que construyeron junto a su pequeña hija, Amelie, de tres años.

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a notícia do falecimento de gabriel félix acabou com o meu dia. eles iam casar, a amelie acabou de fazer aniversário mds…. https://t.co/a1McCtF29y — ؘ (@malisornz) November 20, 2026

¿Quién era Gabriel Félix?

Originario de Uberaba, en Minas Gerais, Gabriel Félix alcanzó una enorme popularidad en internet gracias a su carisma, su estilo vintage y los videos de humor y cotidianidad familiar que grababa junto a Xsbel. Entre Instagram y TikTok, el creador acumulaba más de 3,4 millones de seguidores, además de superar el millón de suscriptores en el canal de YouTube que compartía con su pareja.

La pareja, que se conoció por internet en 2020 y se comprometió en julio de 2025 durante un viaje a Italia, planeaba construir su nueva casa familiar. Su última publicación en redes estuvo dedicada precisamente a su hija, reflejando la alegría que sentía por su paternidad horas antes de la tragedia.