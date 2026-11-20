En el estado de Madhya Pradesh, en India, se conoció el caso de Rajendra Barautiya, un hombre de 35 años que falleció tras la detonación de un artefacto explosivo que, aparentemente, le habían entregado haciéndole creer que era un dulce.

Las autoridades locales detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con el caso y mantienen abierta la investigación para determinar si se trató de un accidente o si existió una intención deliberada de atentar contra la vida de Rajendra Barautiya.

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¿Cómo fue la muerte de Rajendra Barautiya?

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, el incidente ocurrió durante la noche del martes 10 de noviembre, aproximadamente a las 8:00 p. m., en la localidad de Padariya Chhanta.

Según la información conocida, Rajendra Barautiya se encontraba con sus familiares cerca de una fogata en el patio de su vivienda, después de cenar. En ese momento, un vecino identificado como Ramabhagat Barautiya llegó al lugar y comenzó a conversar con él.

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Durante la charla, el visitante le ofreció un objeto esférico y le aseguró que se trataba de un postre. Sin sospechar que podía representar un peligro, el hombre aceptó el supuesto dulce y se lo llevó a la boca.

Sin embargo, cuando lo mordió, el artefacto explotó de inmediato, provocándole graves lesiones en el rostro y la mandíbula. Ante la emergencia, sus familiares lo trasladaron en un mototaxi al hospital de Dindori, donde falleció mientras recibía atención médica.

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In a bizarre and tragic incident in Madhya Pradesh, a man mistook a crude ‘Suar Maar Bomb’ for a white rasgulla and bit into it. The explosive detonated inside his mouth, killing him instantly. The incident has exposed the deadly risks posed by illegally manufactured crude explosives. https://t.co/K6kWnmTKPD — OpIndia.com (@OpIndia_com) November 13, 2026

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso de Rajendra Barautiya?

Uno de los aspectos que investigan las autoridades es la naturaleza del artefacto que le entregaron a la víctima. Según la información conocida, el objeto tenía una apariencia similar a la de un rasgulla, un postre tradicional de India que consiste en una esfera suave y blanca elaborada a partir de sólidos de leche y servida en almíbar.

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No obstante, su presentación también coincide con la de ciertas trampas artesanales utilizadas en zonas rurales del país para controlar la población de jabalíes salvajes. Estos artefactos, conocidos como bombas para jabalíes, tienen forma de esferas y contienen material explosivo, por lo que pueden detonar cuando un animal los muerde.

Tras lo ocurrido, la Policía confirmó la detención de dos sospechosos. La oficial Rekha Singh mencionó a AFP que los capturados enfrentan cargos por homicidio no constitutivo de asesinato, según la legislación de India.

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A friend gave him a bomb, saying it was a rasgulla.. He died when it exploded as he put it in his mouth and bit down The incident came to light in Padariya Chhanta village in #MadhyaPradesh’s #Dindori district After having dinner with his family, a man named Rajendra Barautiya sat on the veranda at 8 p.m. A little later, his friend Ramabhagat arrived, and the two began chatting During their conversation, Ramabhagat gave Rajendra a ‘pig-killer bomb’, telling him it was a rasgulla As soon as he put it in his mouth and bit down, it exploded, causing severe injuries to Rajendra’s mouth His family members immediately rushed him to the hospital, but doctors confirmed that he had already died Police took Ramabhagat into custody, registered a case against him and launched an investigation — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 12, 2026

Por su parte, las autoridades policiales, encabezadas por el inspector Durga Prasad Nagpure, continúan recolectando pruebas para establecer la procedencia del explosivo y esclarecer las circunstancias de la muerte de Rajendra Barautiya.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si el artefacto fue entregado accidentalmente o si existió una intención deliberada de causarle daño.