El pasado 14 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Ruka, una estudiante japonesa de 14 años que cursaba educación secundaria. El caso generó conmoción, especialmente porque la adolescente se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok poco antes de lo ocurrido.

En el video, que comenzó a circular en redes sociales, se observa el momento en que la joven cae desde el balcón de un edificio. La transmisión fue seguida por varios usuarios, quienes presenciaron parte de lo sucedido.

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Las últimas palabras de Ruka antes de su fallecimiento

De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades locales, la adolescente sufrió un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del impacto.

Por otro lado, algunos usuarios que seguían la transmisión aseguraron que Ruka manifestó angustia y preocupación durante los momentos previos al hecho.

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Entre las expresiones que, según esos testimonios, alcanzó a pronunciar se encuentran frases como “tengo miedo”, “tengo hambre” y “esto es peligroso”. Estas palabras generaron numerosas reacciones entre quienes conocieron el caso, además de las personas que se encuentraban siguiendo la tranmisión en TikTok.

#HEARTBREAKING : A 14-year-old girl named Ruka in Japan tragically lost her life after reportedly losing her balance and falling while livestreaming on TikTok. A heartbreaking incident that serves as a reminder of how quickly a moment can turn into an unimaginable tragedy. https://t.co/UYqHeYpJvE — upuknews (@upuknews1) November 15, 2026

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¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la muerte de Ruka?

De acuerdo con la información conocida, las autoridades investigan las circunstancias de la muerte y analizan diferentes elementos, entre ellos los testimonios de personas cercanas a la adolescente y el contenido de la transmisión.

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Algunas versiones señalan que la joven atravesaba por dificultades personales y emocionales antes de lo ocurrido. Sin embargo, estos elementos no permiten establecer por sí solos las circunstancias de su fallecimiento. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

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¿Dónde buscar ayuda ante una crisis de salud mental en Colombia?

El caso también ha generado conversaciones sobre la salud mental de los adolescentes y la importancia de reconocer las señales de angustia emocional, así como de buscar acompañamiento oportuno.

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En Colombia, las personas que atraviesan una crisis emocional pueden acudir a los servicios de salud de su EPS. En Bogotá, también está disponible la Línea 106, un servicio gratuito de orientación y apoyo en salud mental.

Si existe un riesgo inmediato para la vida o la integridad de una persona, se debe llamar al 123 o acudir al servicio de urgencias más cercano. Buscar ayuda profesional y contar con el acompañamiento de personas de confianza puede ser fundamental en momentos difíciles.