Mujer contestó una llamada mientras estaba en un bar y habría sido enterrada viva

La investigación judicial en Brasil por la muerte de Beatriz Neves Mota, de 27 años, registra avances significativos tras conocerse los resultados de la necropsia realizada por el Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

De acuerdo con el informe, la joven habría sido enterrada viva en una zona rural de Jaboticatubas, ubicada en la Región Metropolitana de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Cabe recordar que Beatriz Neves permanecía desaparecida desde el 9 de octubre, cuando fue vista por última vez al salir de un bar en el barrio Bosque dos Coqueiros.

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Su cuerpo fue localizado el 21 de octubre en una fosa poco profunda, hallazgo que llevó a las autoridades policiales y periciales a adelantar diferentes diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.



¿Qué dice el informe sobre la muerte de Beatriz Neves?

De acuerdo con los exámenes practicados por los peritos, se identificó la presencia de material arenoso en la tráquea de la víctima. Este hallazgo permitió establecer que la joven habría aspirado dicho contenido mientras aún respiraba, lo que respalda la hipótesis de que fue enterrada viva.

Por otra parte, el reporte médico describe que la víctima tenía las manos y los pies atados con alambre. Asimismo, el examen físico reveló múltiples traumatismos ocasionados por elementos contundentes en la cabeza, el rostro, el cuello y el pecho, además de una fractura en la región del maxilar derecho.

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Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, los especialistas no lograron determinar con precisión la causa exacta de la muerte ni establecer la fecha en la que ocurrió.

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Los análisis toxicológicos realizados en muestras hepáticas y gástricas también arrojaron resultados negativos para las sustancias evaluadas. Por su parte, los estudios relacionados con una posible gestación indicaron que el útero se encontraba sin contenido, aunque quedaron pendientes algunos exámenes complementarios.

Los avances que se conocen del caso de Beatriz Neves

La Policía Civil de Minas Gerais concluyó la investigación y remitió el expediente al Ministerio Público. Como resultado de las diligencias, Samuel Castro Melo, de 18 años y expareja de Beatriz Neves, y su actual pareja, Carla Luiza da Silva, de 23 años, fueron señalados por cuatro delitos: feminicidio, ocultación de cadáver, fraude procesal y corrupción de menores.

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Ambos permanecen bajo prisión preventiva, luego de que las autoridades judiciales ordenaran esta medida. Entre los elementos recopilados por los investigadores hay indicios de una posible premeditación, pues la fosa habría sido excavada antes de que la víctima llegara al lugar.

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En las inmediaciones de donde fue encontrado el cuerpo también se recolectaron diferentes elementos de prueba, entre ellos un zapato, la funda del teléfono celular de Beatriz, un ladrillo con manchas de sangre y un empaque de soda cáustica.

Asimismo, el testimonio de una adolescente de 15 años, quien habría presenciado el traslado y colaborado en la ubicación del cuerpo, fue incorporado a la investigación bajo la condición de testigo.

Por su parte, la defensa de Samuel Castro Melo anunció que solicitará una nueva pericia técnica sobre los hallazgos en la tráquea de la víctima. Además, pedirá que se adelanten diligencias para identificar a las personas que habrían excavado la fosa.