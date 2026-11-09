Escándalo en Nvidia: quién es la espía china con la que Jensen Huang engañó a su esposa

La industria tecnológica mundial enfrenta una de sus mayores crisis reputacionales tras confirmarse que Jensen Huang , director ejecutivo y cofundador de Nvidia —el gigante estadounidense líder en chips de inteligencia artificial—, mantuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva señalada por agencias de inteligencia de Estados Unidos de espiar para Pekín.

El correo de disculpa de Jensen Huang a sus empleados

El domingo 8 de noviembre de 2026, el propio Jensen Huang envió un mensaje directo a toda la plantilla de la compañía admitiendo la relación y pidiendo perdón públicamente.

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"Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente", escribió el ejecutivo en la carta.



A raíz de estas revelaciones, la junta directiva de Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente con abogados externos para determinar si se comprometieron secretos comerciales o la seguridad nacional de Estados Unidos.



Aunque las acciones de la empresa cayeron más de un 4 % en la bolsa tras conocerse la noticia, la compañía aseguró que Huang continuará liderando la firma sin interrupciones.

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Alice Huang (Huang Le) es una empresaria china y exdirectiva de Megaspeed vinculada a una investigación por presunto espionaje para Pekín.

Quién es Alice Huang, la supuesta espía china

El interés de los lectores en internet se ha centrado en Alice Huang (también conocida como Huang Le), la mujer en el centro del escándalo. Pese a compartir el mismo apellido, no tiene ningún parentesco con el CEO de Nvidia.



Trayectoria empresarial. Ciudadana china con antecedentes en medios y finanzas, ocupó un alto cargo directivo en Megaspeed International , una empresa de centros de datos con sede en Singapur que compró más de 4.800 millones de dólares en chips a Nvidia en los últimos dos años.

Ciudadana china con antecedentes en medios y finanzas, ocupó un alto cargo directivo en , una empresa de centros de datos con sede en Singapur que compró más de 4.800 millones de dólares en chips a Nvidia en los últimos dos años. Sospechas de espionaje. Según reportes de The New York Times funcionarios estadounidenses creen que fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para acercarse a Huang, recopilar información sobre tecnología de punta y buscar vías para sortear el veto de exportación de semiconductores hacia Pekín. Por su parte, el Gobierno chino calificó estas acusaciones como infundadas.

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Quién es Lori Huang, la esposa del CEO de Nvidia

El golpe personal del caso también ha puesto los focos sobre Lori Huang (de soltera Lori Mills). Ambos se conocieron a principios de los años ochenta mientras estudiaban ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y fueron compañeros de laboratorio.

Se casaron en 1985 —ocho años antes de la fundación de Nvidia—, tienen dos hijos (Madison y Spencer) y lideran juntos una fundación filantrópica valorada en más de 9.000 millones de dólares. Hasta ahora, Lori Huang no ha emitido declaraciones públicas sobre la crisis matrimonial.