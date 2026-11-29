Las autoridades mexicanas confirmaron un avance clave en la investigación por la muerte de la creadora de contenido Valeria Márquez .

Agentes de seguridad capturaron en Michoacán a Sergio Javier “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio ocurrido en mayo de 2025.

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La detención se concretó mediante un operativo interinstitucional en el municipio de Uruapan, Michoacán.



En las acciones participaron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente y fue ubicado en la colonia Anexo San Rafael. Tras su aseguramiento, fue trasladado de inmediato a Jalisco e ingresado al complejo penitenciario de Puente Grande.

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¿Cuál fue su participación en el crimen?

La Fiscalía de Jalisco informó que Sergio Javier “N” habría intervenido en distintas etapas del ataque, incluyendo acciones previas, durante y posteriores a la agresión.

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Sin embargo, las autoridades aún mantienen bajo reserva el rol exacto que desempeñó dentro de la planeación o ejecución.

Durante su audiencia inicial, la Vicefiscalía especializada formuló la imputación formal por el delito de feminicidio. El detenido se reservó su derecho a declarar y solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas.

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Un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa mientras se resuelve su vinculación a proceso. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo miércoles 2 de diciembre.

🚨 Después de más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, hay un segundo detenido por este caso. Se trata de Sergio Javier “N”, de 32 años, quien fue localizado en Uruapan, Michoacán, y aprehendido el día de ayer en un operativo coordinado entre las fiscalías de Jalisco y Michoacán, junto con la @SSPCMexicol. La @FiscaliaJal señala que Sergio Javier habría participado antes, durante y después del crimen. Ahora tendrá que responder ante la justicia por su probable responsabilidad. — Luis David García (@ldgarcia_mkt) November 28, 2026

Antecedentes del caso Valeria Márquez

El caso que conmocionó a las redes sociales ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco. Valeria Márquez, empresaria e influencer de 23 años, se encontraba en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge.

La joven realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores cuando un sujeto ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones. Parte del ataque quedó registrado en video, lo que generó indignación nacional e internacional.

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Otros detenidos y líneas de investigación

Con el arresto de Sergio Javier “N”, suman dos personas capturadas directamente por el caso ante la justicia estatal.

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En agosto pasado, las autoridades detuvieron y vincularon a proceso a Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material tras realizar labores de vigilancia y traslado.

Paralelamente, las indagatorias federales apuntan a Francisco “N”, expareja sentimental de la influencer, quien presuntamente habría ordenado el ataque tras amenazarla anteriormente y permanece prófugo. El proceso judicial continúa abierto en busca de esclarecer totalmente los hechos.

