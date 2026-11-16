Muere a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo; fundador del Cártel de Guadalajara

El narcotráfico en México marca el cierre de un capítulo histórico con la muerte de uno de sus personajes más influyentes.

Félix Gallardo falleció a los 80 años de edad en el estado de Jalisco. Durante las décadas de 1970 y 1980, este personaje encabezó el Cártel de Guadalajara, una de las estructuras delictivas más poderosas de México, cuyo legado sentó las bases de los grupos que hoy disputan el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo y cuáles eran sus problemas de salud?

Si te preguntas qué ocurrió en sus últimos momentos, debes saber que el deceso de Miguel Ángel Félix Gallardo se produjo tras una severa falla orgánica múltiple.



El viernes 13 de noviembre de 2026, el antiguo capo fue trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande hacia el Hospital Country 2000, un nosocomio privado en Guadalajara, Jalisco, al presentar severos problemas de oxigenación y dificultad para respirar.

Tras permanecer bajo observación médica con pronóstico reservado, perdió la vida el domingo 15 de noviembre de 2026 alrededor de las 2:00 p.m.. Las autoridades penitenciarias de Jalisco confirmaron el deceso del recluso.

A sus 80 años, la salud de Félix Gallardo arrastraba un deterioro notable acumulado tras más de tres décadas en prisión. Entre los padecimientos crónicos declarados por su defensa se encontraban hipertensión arterial, diabetes y sordera.

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Aunque en 2022 y 2026 se evaluaron e iniciaron trámites para concederle la prisión domiciliaria debido a su estado físico, la existencia de dos sentencias penales y diversas dificultades técnicas impidieron su salida definitiva del complejo carcelario.

¿Cómo construyó el Cártel de Guadalajara y por qué lo llamaban "El Jefe de Jefes"?

Para entender su ascenso en el crimen organizado, tienes que viajar hasta sus inicios en Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán.

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Antes de convertirse en uno de los hombres más buscados por las autoridades, Félix Gallardo formó parte de la Policía Judicial de Sinaloa y trabajó como guardaespaldas de personas cercanas al gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968). Su paso por las fuerzas de seguridad le otorgó una red de contactos e información sobre mecanismos de vigilancia que más tarde facilitaron sus actividades.

En los años setenta comenzó a operar en el llamado Triángulo Dorado junto a capos pioneros como Pedro Avilés Pérez, "El León de la Sierra". Tras la muerte de Avilés en 1978 y la presión de la Operación Cóndor en 1977, traslada el centro de sus operaciones a Guadalajara, Jalisco.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, consolidó el Cártel de Guadalajara. Félix Gallardo destacó como el estratega y articulador principal de la red.

Su innovación clave fue pactar alianzas con cárteles colombianos —entre ellos el de Pablo Escobar— para transportar cocaína sudamericana a Estados Unidos.

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De esta forma, reorientó el negocio en México de la marihuana y la heroína al tráfico masivo de cocaína, lo que le valió el sobrenombre del “Jefe de Jefes”.

¿Qué pasó tras la detención de Félix Gallardo y el caso de "Kiki" Camarena?

El imperio del Cártel de Guadalajara sufrió un golpe decisivo a raíz del aseguramiento del rancho El Búfalo en Chihuahua en noviembre de 1984, donde se destruyeron más de 8 mil toneladas de marihuana. Este operativo derivó del trabajo del agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

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El 7 de febrero de 1985, Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados en Guadalajara, torturados y asesinados por órdenes de los líderes del cártel; sus cuerpos fueron hallados en marzo de 1985 en Michoacán.

El homicidio desencadenó una grave crisis diplomática con Estados Unidos y el lanzamiento de la Operación Leyenda de la DEA.

Aunque Caro Quintero y Don Neto cayeron en 1985, Félix Gallardo se mantuvo prófugo hasta su detención el 8 de abril de 1989 en Guadalajara.

Por estos hechos y sus actividades delictivas, acumuló una condena de 40 años por narcotráfico, acopio de armas y cohecho, más una sentencia dictada en 2017 a 37 años de prisión por los homicidios de Camarena y Zavala.

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La caída de Félix Gallardo provocó la fragmentación del Cártel de Guadalajara en grupos regionales. De esa división nacieron el Cártel de Sinaloa (liderado posteriormente por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada) y el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix.

Décadas después, su figura permeó en la cultura popular a través de la interpretación de Diego Luna en la serie Narcos: México de Netflix y en el famoso narcocorrido "El jefe de jefes".

